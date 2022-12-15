没有PayNow或银行户头 华侨银行提款机也可领政府补助金

莎吉拉受访时说，母亲不知道该看哪里才能让系统进行脸部认证，在场的数码大使主动上前帮忙，不一会儿就解决问题。整个提款过程仅花五分钟。

莎吉拉（Shaghira Nazer，26岁，牙科护士）的母亲长期旅居海外，没设立银行户头，向来都由莎吉拉帮忙到银行兑现政府发放的补助金支票。

由于政府如今不再发放支票，莎吉拉的母亲专程从马来西亚回返新加坡以亲自提款。星期三（12月14日）傍晚6时，莎吉拉陪母亲到华侨银行大巴窑分行的提款机领取现款。

岂料母亲却在脸部认证的过程中遇到困难，幸好有华侨银行的数码大使及时帮助。

数码大使协助公众提款

莎吉拉接受《联合早报》访问时说，母亲不知道该看哪里才能让系统进行脸部认证，在场的数码大使主动上前帮忙，不一会儿就解决问题。整个提款过程仅花约五分钟。

她说：“我不知道我能代母亲提取现款，但我们可以通过自动提款机立即提出现款，的确很方便。”

从星期三起，没有将身份证号绑定PayNow或提供银行账户信息的新加坡公民，可在收到定心与援助配套的信件后，到华侨银行全岛超过500多个自动提款机，通过GovCash领取政府发放的定心与援助配套现金补助。

政府本月发放两笔补助金

为减轻消费税调高的影响和帮助新加坡人应付生活费，政府本月发放两笔补助金。约290万人可获最多200元的定心与援助配套（Assurance Package）现金补助，约250万人也可获最多500元的生活费特别补助。

以GovCash发放补助首日，本报记者傍晚6时到华侨银行的大巴窑分行，在约一个半小时内，仅有约三名顾客前往提取现款。

通过GovCash提款的程序其实非常简单，公众只须在提款机的屏幕上点击“政府补助”的选项，之后被问及是不是提取自己的补助金时，点击“是”，然后同意相关条款与条件，并点击“继续”后，便可输入信件中的八位数付款编号（PRN）和身份证号码。

提款人的脸须朝向提款机，接受脸部扫描以核实身份，就能在屏幕上选择“GovCash”，并以10元面额输入想提取的金额。

代家人提款者则须找在场的数码大使帮忙，并由数码大使确认身份，无须接受提款机的脸部认证。

华侨银行分行营运与风险主管胡慧芝受询时说，华侨银行预计这段期间会有更多公众前往提款，便把数码大使人数增加六成，以协助管控人潮。目前共有160名数码大使分布在全岛30多个华侨银行分行。