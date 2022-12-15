张雅火不久前获颁新加坡餐饮业协会的卓越服务奖。虽然已到退休年龄，但他希望能一直工作下去，为顾客带来更好的服务。

在同事和朋友的眼中，张雅火人如其名，对他们热情如火，一举一动也温暖人心。

张雅火（64岁）是中餐馆“三盅两件”的服务大使，平时会到各个分店，帮忙解决任何服务方面的难题，也会给其他职员上课，教他们如何为顾客提供优质服务。

张雅火性格开朗，有他在的地方总会充满欢笑。他说：“不少熟客到餐馆用餐时，会问我在不在。大家都说我无话不谈，也很热情，这确实很符合我的名字。”

他加入公司已近10年，期间与不少顾客成为好朋友。之前有一名外国顾客到他所在的分店独自用餐，张雅火在与他交谈的过程中，得知对方要到附近医院看病。顾客走后，张雅火发现他忘记带手提包，立即到医院，把包交给对方。

这名顾客三周后带着妻儿到餐馆答谢张雅火，并给了他一个热情的拥抱。张雅火那时候才知道，原来包里装了2万多美元，两人还因这件事成了好友，后来对方每次来新加坡复诊，都会特地到餐馆找他。

服务失智症年长者 下足心思制定菜单

张雅火的公司同失智症协会合作，每个月会请失智症年长者到餐馆用餐，义工也会表演节目。

作为项目负责人之一，张雅火在菜单制定下足心思，特别请厨师准备酱油炒饭和豆瓣酱蒸鱼等菜肴。

“这些都是他们熟悉的古早味道，可以勾起食欲和回忆，尤其是酱油炒饭，不少人小时候都吃过，而且我们也会加入其他食材，让食物更有营养。”

张雅火平时喜爱唱歌跳舞，还自学手风琴、口风琴和钢琴等乐器，他会为年长者表演，或请他们一起歌舞，为老人们带来不少欢乐。

张雅火不久前获颁新加坡餐饮业协会的卓越服务奖。虽然已到退休年龄，但他希望能一直工作下去，为顾客带来更好的服务。

“我很喜欢跟人交流，也希望能为他人带来正能量。看到人家开心地到店里来，再满意地离开，我很有满足感。”