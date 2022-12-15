受访中西医: 球迷熬夜追世杯 看诊病患增20%

本地球迷通宵追看世界杯赛事，有受访中西医指出近来因熬夜而看诊的病患增达20%，症状包括胃酸倒流等问题。

目前还在卡塔尔进行的世界杯已剩下备受瞩目的季军赛和大决赛最后两场，由于大多数赛事都在本地时间晚上11时或凌晨3时上演，不少球迷为追看都得熬夜。

武吉巴督全科诊所Chua Medical Clinic and Surgery的蔡源吉医生受访时说，近来因熬夜而引发各种症状来求诊的病患增加约10%，常见症状包括胃酸倒流和头痛等。“睡眠差除了引发头痛外也会导致免疫力下降，更易感染普通感冒。”

新加坡中医医学院诊所主管与驻诊医师陆之巍观察到，本地国人一般工作压力大，平时也有不少病患因熬夜而需要求医，但近来这类病患却增加近20%。

“有些病患身体已有潜在问题，例如三高（高血压、高血脂、高血糖）患者或痛风患者，若是熬夜导致睡眠不足等问题，则会加重他们的症状。此外，气血不足者本身就容易心悸，若还熬夜则会加重心慌和头晕的症状。”

蔡源吉医生说：“世界杯已经来到尾声，球迷之后应该尽快恢复正常、避免长时间熬夜的不良影响。”

安黎中医诊所吕晓珮医师指出，球迷若是熬夜追球，隔天立即补眠一般是可以恢复的，但若隔天立即又忙碌工作，对身体是双倍负荷。

“补充不足的睡眠应该要尽早，不能拖太久。但若真的没能休息必须工作，不妨考虑看重播而不是看直播。”

叶杨药房的家庭医生叶特丽莎则提醒，若是到人多的地方感染追看球赛的气氛，或应该带上口罩。“若感到不适就不应该到人多拥挤的地方去。”

完整报道，请翻阅2022年12月15日的《新明日报》。