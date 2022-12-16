自制“三轮小火车”工程师骑21轮车分享快乐

近10米长的“三轮小火车”穿梭在碧山—宏茂桥公园的小径上，竟然是由14辆旧脚踏车改装而成！

“三轮小火车”的创造者李东亭（60岁，电子工程师）带头骑着七辆连接式三轮车，与12名骑士在公园里兜风，独一无二的造型和其乐融融的气氛为周六的早晨增添了一丝欢乐。12名骑士多以家庭为主，其中年纪最大的80岁，最小3岁，大家都非常期待“三轮列车”时隔三年后再次出发。

李东亭无师自通，早在2007年便开始把脚踏车改造成“迷你三轮车”。当时，他为了能够同时载送三个孩子上放学，让他们享受驭风而行的快乐，而开始钻研改造脚踏车。他表示，改装脚踏车的灵感来自于二战德国边车（side car）的概念，用两辆脚踏车去掉一个前轮，再放上几块木板为座椅，组成一辆“迷你三轮车”。然后，利用铁钩和滑板车的前立轴把多辆三轮车衔接在一起，就形成了一字排开的连接式三轮车。

原本用来载送孩子的三轮车在他们长大后搁置在了组屋楼下，直至李东亭决定与其他小朋友分享这份快乐。三轮车走出了组屋楼下，也在无车日、民众俱乐部的中秋晚会、妆艺大游行等的活动中留下足迹。

身为碧山东第4区居委会主席，李东亭积极推广社区活动，尤其是与骑脚踏车相关的运动，希望能够促进家庭和邻里之间的和谐。

“最近几年，我发现很多小朋友都只是关注手机、玩电脑，很少出来户外活动，所以我也想要通过提倡运动来为父母和孩子创造更多相处时间，增进感情。”

在骑行的过程中，李东亭会鼓励骑士向路人说早安，并一起加油打气，散播着满满的正能量。

“就是要培养这种精神，要增添乐趣，生活才会越活越精彩！”