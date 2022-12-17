云顶半山土崩21死 12人下落不明 获救者中包括三新加坡人

土崩事故星期五凌晨2时许，发生在靠近云顶半山的峇冬加里“爸爸有机农场”附近露营地。当局初步观察发现，土崩是因为露营地附近的斜坡防护堤失稳造成的。

马来西亚云顶半山星期五（12月16日）凌晨发生严重土崩，到昨晚截稿为止已造成21人丧命，12人下落不明；有61人获救，包括三名新加坡人。

云顶半山土崩在凌晨2时许发生，地点是雪兰莪州峇冬加里（Batang Kali）“爸爸有机农场”（Father's Organic Farm）附近露营地。

事发时，爸爸有机农场上方公路旁的坡地突然发生大面积坍塌，大片泥石流从30公尺高处倾泻而下，覆盖约三英亩（约1万2000平方米）的土地，摧毁了整个露营区。

当局出动640名拯救人员，成功救出61人，其中54人安全脱险，另外七人受伤。根据雪州消防与拯救局文告，截至星期五晚上7时，搜救人员找到21名罹难者，包括五名孩童。

罹难者被发现时仍紧紧相拥

由于目前是学校假期，不少家庭带着孩童入住营地。当局发现的罹难者中，有两人紧紧相拥，相信是一对母女。

《星洲日报》引述“爸爸有机农场”露营地负责人报道，根据露营地记录，有51名大人及30名孩童在农场过夜，受困者包括吉隆坡民众小学的七名教师。

马国当局接获通报后赶到现场，自星期五凌晨3时许陆续救出生还者，并将伤者送往附近医院治疗。

不少获救者对媒体说，他们在睡梦中被巨响惊醒，有人成功逃脱，有人却来不及。有的逃出生天后还停下脚步，在深厚泥层中徒手挖土救人。

新加坡籍的吴美燕（37岁，土木工程师）与丈夫和一对七岁及三岁子女也在农场露营，他们受困几小时，所幸没有受伤。四人清晨6时许被救出，下午到马国亲戚家休息。

马国首相安华晚上9时45分抵达土崩现场，聆听搜救团队汇报最新的状况。安华较早前发文告说，他对这起土崩意外感到震惊，并已指示所有相关的政府机构，以整齐有序的方式展开搜救。他宣布给每名死者家属1万令吉（约3063新元）抚恤金，每名生还者则获1000令吉援助。

马国当局派出超过600人参与救援行动，在泥石堆中搜寻受困者。（路透社）

马国副首相阿末扎希傍晚7时巡视灾区后告诉媒体，拯救队将24小时全力搜救疑困在山泥底下的12人。他说：“搜救工作将全天候持续进行，直至找到所有失踪者为止。”

阿末扎希也透露，由于入夜后能见度低，当局暂时使用人力进行挖掘，以避免伤及疑遭埋在泥底下的失踪者。

信号欠佳影响搜救工作

年底季候风天气多变，他呼吁全国学校暂停露营活动，特别是在河边的休闲活动，避免类似事件再次发生。

由于网络信号不佳，搜救人员及媒体面临极大的挑战。一名在场搜救人员告诉《联合早报》，他们与灾区外的联系受阻，一度无法获得清楚指示。

马国地方政府发展部长倪可敏中午巡视灾区后向媒体证实，发生土崩事故的露营地属非法经营，他们只拥有机农场营业执照，没有提供露营服务的执照。

马国天然资源、环境、气候变化部长聂纳兹米说，初步观察发现，峇冬加里营地土崩是因为“爸爸有机农场”露营地附近的斜坡防护堤失稳造成的。

他说，该地区土崩的规模涉及长500公尺、宽200公尺和深8公尺的区域。

马国矿物和地球科学部总监希沙姆丁说，土崩是由于地下水流削弱山坡所造成。他说，根据该局的初步观察，斜坡底部在与水接触后塌陷，地势较高土层因而掉了下来。