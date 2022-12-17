随马国友人去体验露营 新加坡四人家庭惊险逃生

趁学校假期举家到云顶半山露营，新加坡一家四口在睡梦中被巨响震醒，惊险逃生。

郑耀群（37岁，销售经理）和太太吴美燕（37岁，土木工程师）星期四（12月15日）带着七岁儿子和三岁女儿到云顶半山露营，入住在位于“爸爸有机农场”最高点的 Hilltop营地。

郑耀群是马来西亚籍的新加坡永久居民，太太和子女是新加坡公民。他们和马国的朋友一行18人一同去露营。

郑耀群星期五（16日）在雪兰莪州乌鲁音警局接受《联合早报》访问时说，他和太太趁学校假期带孩子去体验露营，原本打算过后到云顶游玩，没想到却遇到土崩。

他说，事发时他一家在帐篷里睡觉，被突如其来的声响吵醒。“那个声音就像下冰雹一样，朝我们的方向传来，然后听到一声巨响。接着就听到朋友在外头喊救命，我才知道大事不妙。”

走出帐篷后，他看见营地一片狼藉，很多帐篷都倒了，不少人困在泥土里。在确保家人没事后，郑耀群就和朋友一起挖土救人，成功帮助一对母女脱困。

“那名母亲被泥土掩盖，她大喊说她的孩子还在泥土底下。我们后来成功救出她一岁的女儿。”

受困车中女童救出后去世

可是跟他们同行的一对母女当晚睡在车上，结果受困车中，七岁的女孩被救出后不幸去世。

吴美燕难过地说：“如果她们在帐篷里而不是在车上睡觉，或许就不会这样了。”

郑耀群说，他一家是“不幸中的大幸”，因为他们的帐篷完全没事。他和太太回想当时的情景仍感到害怕。

这一家人在星期五清晨6时许被救出营地，并且同新加坡外交部取得联系。由于车子在土崩中报销了，他们在下午4时由马国亲戚接走，还未决定什么时候回新加坡。