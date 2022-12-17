致函表示慰问 李总理：民防准备好协助搜救

马来西亚云顶半山发生致命土崩，我国总理李显龙和外交部长维文医生分别致函马来西亚首相安华和外长赞比里表示慰问。李总理也说，新加坡民防部队已准备好必要时协助马国的搜救工作。

根据我国外交部星期五（12月16日）在文告中附上的唁函文本，李总理对云顶高原星期五发生土崩，造成许多人命伤亡，深表难过。

他在信中说：“我谨代表新加坡政府，向所有受到土崩影响的人表达最衷心的哀悼及慰问，并祝愿伤者早日康复。”

他也指出，民防部队已准备好在必要时，协助马国的搜救工作。

马国有关当局救出的受难者中，有三名新加坡人。李总理和维文都在信中感谢马国对受影响的新加坡人给予援助与支持。

维文在写给赞比里的信中，对土崩事件的发生表示深感遗憾，并向所有遇难者和家属表达最深切的哀悼及慰问。

外交部在文告说，我国政府正密切关注事态发展，外交部也已联系身处云顶高原并在外交部网站登记相关资料的新加坡人。

需要领事援助者，可致电新加坡驻吉隆坡最高专员公署（+60-3-2161-6277 / +60-16-661-0400）、新加坡驻新山总领事馆（+60-7-226-5012 / +60-19-791-1166），或我国外交部（+65 6379 8800 / 8855）。