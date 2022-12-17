我国展开大规模研究 追踪10万人健康发展精准医学

我国展开大规模人口健康研究，在接下来的几十年追踪10万名新加坡人的健康情况，包括他们的基因排序，以找出影响亚洲人患上慢性疾病的社会、环境、生活方式和遗传因素，并且推动精准医学的发展。

这项称为SG100K的研究，是我国至今最大型的纵向研究。卫生部长王乙康星期五（12月16日）正式启动SG100K，出席者还包括卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤。两人也参与了一些体检。

王乙康在推介仪式上致辞时说，SG100K的特别之处在于它是一项10万人的大规模追踪研究，在集合人们的健康数据时也会对基因组进行测序与分析。许多国家也展开类似研究，但SG100K招募的参与者来自各种族，能让研究员更深入了解不同亚洲群体的健康情况。

他说，这项调查的数据在医疗领域的应用上意义深远，尤其对于推动并加速本地精准医学的发展。精准医学能让病患获得量身定制的治疗，也能用于预防遗传病。

30岁至84岁人士 包括已患疾病者也可参与研究

SG100K已经招募了7万名参与者，这包括来自南洋理工大学李光前医学院、苏瑞福公共卫生学院、新加坡眼科研究院和新加坡全国眼科中心，以及新加坡国家心脏中心，现有研究项目中的5万名参与者。另外，近2万人则从今年1月至今加入，其余参与者将在今后两年内逐步招募。

年龄介于30岁至84岁之间的各族群新加坡人和永久居民，包括患有疾病的人都可参与这项研究。整个过程大约五六个小时，参与者可获得一份详细的健康报告和50元礼券。

这项研究会通过不同方式，如电子病历、疾病登记和访问，长期观察参与者的健康，并收集他们的腰围和臀围、血压、身体素质、肺功能、身体成分、骨骼健康、心血管健康、认知能力，以及葡萄糖和胆固醇水平等资料。

另外，研究也会收集血液、尿液和皮肤组织等关键生物样本。SG100K将与新加坡精准健康研究所（Precision Health Research，Singapore，简称PRECISE）合作，分析血液样本，以评估人群中的基因组和其他相关分子变异。

SG100K首席研究员、精准健康研究所首席科学官约翰·钱伯斯教授（John Chambers）接受媒体访问时指出，本地许多慢性疾病的治疗法都是根据国外的医学调查。不过，想要为新加坡人的病痛对症下药，就得找出更准确和具针对性的数据。

他说，SG100K招募不同种族背景的人参与，目标是六成华族，印族和马来族则各占两成。

今年10月参与研究的兽医唐汶耀（42岁）说：“这是我第一次在半天内完成这样全面的身体检查，进行眼睛、血管、心脏、骨骼等10多项免费的检查。如果查到有患病的风险还可以提早预防，让自己更安心。”

他认为，把自己的健康数据献给科研能造福我国下一代的子孙，相当有意义。他也在兽医诊所内摆放SG100K的宣传海报，鼓励客户参与。