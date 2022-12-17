疫情复苏补贴延长至明年底 部分条件收紧集中帮助低收入家庭

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高在脸书贴文说，虽然放宽安全管理措施和取消旅游限制有助于经济复苏，但当局意识到一些人还是需要更多支持。

政府把冠病疫情复苏补贴延长多一年至2023年12月31日，以继续支援生计受冠病疫情影响的新加坡人。不过从明年起，部分申请条件会收紧，包括申请人的收入顶限，以集中帮助较低收入家庭。

社会及家庭发展部星期五（12月16日）发文告指出，截至11月6日，这项计划已拨款约7500万元给约3万1000人。

社会及家庭发展部去年1月推出冠病疫情复苏补贴（COVID-19 Recovery Grant，简称CRG），支援在疫情期间失业、被迫放无薪假或收入严重减少了至少三个月的中低收入者与自雇者。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期五在脸书贴文说，虽然放宽安全管理措施和取消旅游限制有助于经济复苏，但当局意识到一些人还是需要更多支持。因此，补贴的申请期限之前已从去年12月延长到今年12月，如今又再延长多一年，至明年12月31日。

补贴领取次数未增加 确保我国慎用公共资金

为了给收入较低的家庭提供更多支持，当局将调整几项申请条件。从明年1月1日起， 因疫情失业、被迫放无薪假或收入严重减少的申请者，他们的家庭月入在受影响前不可超过6000元，或人均月入不超过2000元。

目前，相应的家庭月入是不超过7800元，或人均月入不超过2600元。

另外，申请者从明年起也须证明过去两个月有积极申请工作或参加面试至少三次，或者参加过劳动力发展局等机构的职业指导。目前的条件是两次。自雇者则须证明有尝试增加业务收入或接触新客户，次数也从目前的两次增至三次。

此外，每人不得在2021年至2023年内领取超过三轮的冠病疫情复苏补贴。第三轮的受益者也能获得全国职工总会就业与职能培训中心（e2i）提供的求职支援。

社会及家庭发展部说，没有增加补贴领取的次数，是为确保我国审慎使用公共资金。当局认为，获得三轮补贴，也就是相当于九个月的援助者，或许需要更具针对性的就业援助，给予他们更多经济方面的援助不能有效改善他们的处境。

此外，援助金额也没有改变。每轮援助为期三个月，因疫情失业或被强制连续放至少三个月无薪假的雇员，可申请每月最多700元的补贴。

遭连续三个月减薪平均至少50％的雇员，或是净营业收入连续三个月平均减少至少50％的自雇者，可申请每月最多500元的补贴。

申请者须在2021年和2022年累计工作至少六个月，自雇者也须呈报2021年或2022年的年净营收，并提供工作范围的证明文件。

冠病疫情复苏补贴的网上申请平台是：go.gov.sg/CRG。