老字号纸包鸡卓源路咖啡店重开 日备300包售罄

超过60年历史的金文泰著名纸包鸡上星期在卓源路咖啡店重开，老板透露本因自己和家人年事渐高一度想退休，后来被老顾客一番话触动决定坚守，日卖300包全售光。

《新明日报》之前报道，金文泰路富有甘榜特色的友联农场餐室，售卖老饕推崇的“纸包鸡”已有60多年历史。店面在2017年结业后，因食客不舍而在卓源路（Toh Guan Road）一带重出江湖，辗转于二咖啡店之间。

近期，摊位由于之前营业的卓源路第262座咖啡店合约到期未续约，而搬回2018年曾短暂营业的267A座咖啡店，于12月8日重开。老板谢恩荣（60岁）受访时说：“感激267A座咖啡店的老板，翻新后特意为我留下档口并邀请我回来。”

谢恩荣坦言，是几十年如一日的老顾客感动他，让一度打退堂鼓的他选择坚守。他举例告诉本报，家住附近的一位女顾客每个月都和她的阿公前去吃纸包鸡。

“就在三四个月前，女生的阿公不幸离世。为缅怀阿公，女生在他去世和出殡当天，两度来打包我的纸包鸡，祭拜和缅怀阿公。即使阿公已不在，她如今每个月还是会来光顾。是这样的故事深深打动我，给我做下去的力量。”

他透露，不少老顾客从1960年代起一路追随，最年长的已有94岁。“他们有时送我饼干和甜点，甚至过年还相赠红包。很多人都是年轻时带儿女来吃，后来带孙子孙女来吃，一代一代的传承让人感动。”

开业近一个星期以来，谢恩荣每天只卖250包至300包纸包鸡，几乎全数售光。他透露，由于熟客会通过电话预订，星期六（17日）和圣诞夜前夕的纸包鸡已被统统订完。“甚至有顾客在为跨年和农历新年准备。”

完整报道，请翻阅2022年12月17日的《新明日报》。