摊贩申诉：碗碟堆积无人清 白付千元清洗费

雅柏熟食中心摊贩申诉，碗碟堆积无人清理，有摊贩支付1170元收碗和洗碗费用，却还得亲自收碗盘清洗，用餐高峰期忙得焦头烂额。

在雅柏熟食中心经营云吞面摊位的陈先生（60岁）向《新明日报》申诉，近两周碗盘没有及时收拾，导致他跟摊位助手在做生意时，需要轮流跑到回收处，将部分碗碟和餐具取回来。

他说，摊位每个月支付470元给承包商，对方负责帮他们收集和分类碗盘及餐具，确保他们有足够的碗盘盛食物，怎料最近出现需要手动回收的情况。

“尤其是中午最忙的时段，附近不少上班族来用餐，我们有时候忙着招待顾客，还要跑去回收处拿碗回来清洗。”

售卖卤面的黄翠娣（59岁）则说，她一个人经营摊位，由于生意越来越好，导致下午1时左右会出现碗盘短缺的问题，于是支付额外700元让清洁工帮忙清洗。

“我平均一天就要使用200个碗，希望对方下午至少把50个碗洗好给我，但现在我还要请求食客谅解，跑去收碗再清洗，然后才能开始煮。这样我每个月给的1170元是白交的吗？”

一名摊贩张先生（65岁）补充，除了碗盘，他们还需要自己把托盘拿回来，若是太肮脏也要自行清理。

他也指出，晚上结束营业后，还得拎着桶去回收处把碗盘拿回来，令他感到非常无奈。

完整报道，请翻阅2022年12月18日的《新明日报》。