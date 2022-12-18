独居叔困火海 民防锯门救人

友诺士组屋深夜起火狂烧，独居叔困家中，民防部队锯铁门救人。

这起火患发生在星期天（12月18日）凌晨12时许，位于友诺士弯第24座组屋的11楼单位忽然失火，惊动民防部队到场灭火。

热心读者刘先生（68岁）在午夜12时通知《新明日报》，他看见窗外闪烁着警报灯光，到窗前查看发现对面组屋冒出滚滚黑烟，外墙也被熏黑。

据他观察，消防员使用电锯将铁门锯开，进入失火单位灭火，事后也看见一人被搀扶下楼，送入救护车。

记者星期天早上走访，同层居民谢先生（72岁）受访透露，失火单位住着一名阿叔，对方经常在楼下烧冥纸。

据观察，屋内神坛位置烧毁程度严重，所幸厨房和卧室没有太大的影响。

记者辗转找到男屋主的二哥陈胜良（70岁，饮料摊贩），他指弟弟陈声材（63岁）独自住在父母留下的单位。他说，星期天凌晨1时接到弟弟通知说住家失火了，于是联系大哥一同赶往事发单位。

他说，弟弟患有精神疾病，也热衷于祭祀神明，近日刚购买一尊观音像，开始点油灯，不知是否因此酿火患。

“我们在途中，他又打来说已经在救护车上，之后只发了一则简讯报平安。”

民防部队证实接获通报，火势涉及客厅的柜子，他们在破门后，使用一支水枪灭火，并从失火单位和邻近单位各救出一人。

他们将两人送到新加坡中央医院，也针对失火原因展开调查。

完整报道，请翻阅2022年12月18日的《新明日报》。