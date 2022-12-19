28集装箱组成巨型装置艺术 明年妆艺亮点装载国人对未来期许

新加坡妆艺大游行历来最大型的装置艺术品，将在明年的演出中登场。本地艺术工作者带领480名学生采用喷漆艺术创作手法，透过作品展现本地多元文化的绚丽多彩与携手共进精神，以及表达对新加坡未来的期许。

妆艺大游行将在明年2月3日和4日举行。这是妆艺时隔两年后，重返滨海湾F1维修大楼并全面恢复现场演出。

人民协会星期天（12月18日）发文告说，超过3000名年轻人以不同方式参与妆艺的筹备和演出。

明年妆艺的一大亮点是一座高18米、长度超过60米的巨型装置艺术，共480名中学和高等教育学府的学生参与制作。

作品的主题是“拥抱明天”，与明年妆艺大游行的主题相同。它由28个20英尺及40英尺的集装箱组成，将作为妆艺演出的布景，目前已设置在F1维修大楼的表演场地。

这个项目的艺术指导罗心晖（36岁）受访时说，经过这几年的冠病疫情，新加坡人相互扶持，共渡难关，整个作品表达对生命的赞颂。

“妆艺每年将不同文化背景的人聚集一起，给我很大的启发。作品呈现多种不同元素，凸显不同群体的特色，也展现大家携手共进的精神。”

这幅作品汇集了多元文化特色。例如，最引人瞩目的图案是一个身穿欧亚裔人服饰，迎向太阳起舞的表演者，她的服饰融合华族文化中象征春天的牡丹花、华族戏曲服饰，以及印族蓝果丽（rangoli）沙画等设计元素。

整个项目的筹备工作自8月展开。参与制作的学生过去几周分批前往F1维修大楼，在另八名艺术工作者的指导下，使用喷漆颜料在集装箱上绘图或写下对未来的期许。

新加坡艺术学院中三生施佩琳（15岁）与几名同学一起报名参与活动。她们用黄色和红色喷漆颜料，在装置艺术最底层的集装箱上自由发挥，表达她们对主题“拥抱明天”的诠释。

“我们绘制了太阳、烟花、花卉和笑脸等活泼的图案，希望反映一种迈向未来的乐观愿景。这是我第一次参加妆艺。有机会参与装置艺术的制作，对我来说是很难忘的体验，我从中更了解妆艺的意义。”

此外，2000名来自八所小学、理工学院和工艺教育学院的学生，也携手制作不同尺寸的兔型装置艺术作品，迎接明年农历兔年。这些作品将在F1维修大楼展示。