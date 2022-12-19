地点人数不再受限 舞狮采青明年全面恢复

明年农历新年，舞狮采青将全面恢复，住宅区、小贩中心、巴刹和邻里商业中心又能迎来舞龙舞狮的热闹场面。

除了采青地点不再受限之外，采青队员八人限制也会取消，意味着采青活动的规模可以扩大。

不过，醒狮团还是得遵循现行安全管理措施，如在医疗设施、疗养院或公共交通设施采青时必须戴口罩，也得按照管理层的规定进行。

新加坡武术龙狮总会星期天（12月18日）召开说明会，向会员讲解明年农历新年采青要注意的事项。

武总会长洪茂诚受访时说，今年的采青活动数量超过2000场，明年限制放宽后预计将能翻倍，接近2019年疫情前的水平。

在采青活动前两天，醒狮团须填报采青行程，再把采青活动表格呈给武总，让武总将醒狮团当天行程表转交给警方。

洪茂诚说，与今年一样，武总将成立监督委员会，到采青地点突击检查，确保醒狮团遵守现有的措施。

依据警方规定，采青活动须在晚上10时30分之前结束，但出狮时间没有限制。武总也鼓励醒狮团出狮前要队员做冠病检测，以确保队员和客户的安全。

至今发出126准证 总数料超越今年

截至星期天，武总已发出126个采青准证。准证申请截止日期是12月22日，预计这几天还会接获申请，总数会超越今年的数量。武总今年农历新年共发出153个采青准证，去年则是127个。

按照2022年的规定，住宅区如政府组屋、私人公寓及私人有地住宅区，还有小贩中心、巴刹、食阁，以及组屋区的商业邻里中心包括所有商店及咖啡店不能举行采青活动。可办采青活动的场所是办公室、工厂、酒店、寺庙，以及大型购物中心里的中型和大型店铺。

业者：近两年邀约减半 明年料恢复至疫前七成

对于明年采青限制放宽，受访醒狮团表示欢迎，预计明年农历新年采青活动会超越这两年。不过，很多客户两年来已习惯没有采青过新年，再加上眼下经济不景气，一些公司为了节省开销而不请舞狮助兴，因此相信采青数量还是难以回到疫情前水平。

此外，为应对物价上涨，一些醒狮团会调高采青收费。

新加坡威劲体育会副总务陈泉达（38岁）受访时说，过去两年农历新年的采青活动数量减至疫情前的一半，预计明年将可恢复至疫情前的七成。

他说，此前八个队员的限制，意味着他们最多只能派两头狮；如今没有人数限制，他们便可恢复以往的采青规模，每场有四五头舞狮，还能加舞龙和财神爷等吉祥标志，一队预计会有超过20人。

联义龙狮体育会总务陈威嘉（42岁）说：“限制放宽是好事，但是，每场采青活动都得填表格申报，那些得临时上场的采青活动，还是会有行政上的麻烦。”

他指出，如今物价上涨，出狮所需的费用也上涨，例如租金、车油费等，因此不得不稍微调高采青价格。

鼎丰龙狮院教练陈恩祥（33岁）也指出，他们得调高采青价格一两成，才能应对开销。

禅山六合体育会总务杨永光（50岁）说，目前已经接获许多采青邀请，达到疫情前约六成的数量，多数是公司活动。

“采青限制放宽后，我们少了很多顾虑，是一件好事。但我们还是会在采青前自行检测，以保障会员和顾客的健康与安全。”