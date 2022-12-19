樟宜机场每天接待15万人次 客流量恢复至疫情前75％

樟宜机场客流量强劲复苏，每天接待的乘客已多达15万人次，或每周约100万人次，相当于冠病疫情前的75％左右，航空业员工也已恢复到疫情前的约90％。

交通部长易华仁星期天（12月18日）在脸书贴文，透露樟宜机场接待乘客和航空业员工的最新数据。

易华仁说，樟宜机场每周接待乘客约100万人次，相当于今年4月新加坡重开边境后的两倍多。

他指出，近期重开的第四搭客大厦（T4）和第二搭客大厦（T2）南侧抵境厅，让樟宜机场得以应对年底预计增加的客流量。

“我们的伙伴也部署好员工，以应对增加的客流量，如今的员工人数相当于疫情前的约90％。”

首10个月接待2360万人次

易华仁感激樟宜集团社群付出的努力和心血，持续为使用樟宜机场的乘客提供良好体验。他也预祝准备出国的国人旅途安全愉快。

另据樟宜机场集团五天前（14日）公布的最新数据，樟宜机场首10个月共接待乘客2360万人次，相当于疫情前的42％，起降航班17万次，是疫前的53％。五大国家市场分别是澳大利亚、印度、印度尼西亚、马来西亚，以及泰国。

10月份机场接待369万乘客人次，恢复至2019年同期的65％；起降航班2万1800次，是2019年同期的68％。