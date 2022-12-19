拥有多年经验的西餐厨师陈思桦配合圣诞节的主题，研发出黑松露、芝士和蔓越莓口味的传统点心，中西合璧的独特手法受到消费者欢迎。

黑松露火鸡烧卖、芝士蘑菇烧卖、美禄包……在本地老字号传统点心工厂，一名西餐厨师正在结合中西方元素，为传统点心玩出新花样。

陈思桦（34岁）从新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院（SHATEC）的西餐课程毕业后，曾经到本地酒店、咖啡馆以及餐厅担任西餐厨师，主要烹饪意大利面和西式早午餐（brunch），她之后在2018年回到马来西亚开设餐车，并在2020年3月回到新加坡。

虽然过去都在烹调西餐，但陈思桦不满足于此，毅然决定转换跑道，加入老字号传统点心品牌新美兴担任研发厨师。

“我的个性是比较‘跳tone’的，比较想要挑战新鲜事物，经过一轮西餐方面的接触，我就想如何把所学的融入比较传统的食品，让它们焕发出不一样的光彩。刚好新美兴当时也在找一个西餐厨师来推动创新，所以我们算是一拍即合。”

在这之前陈思桦完全没有制作点心的经验，因此加入公司后必须重新学习基本手艺，了解点心的制作过程，才能着手开始研发。

谈到自己的灵感来源，她说这主要是自己接触过的食材、日常生活中的点滴，或者和同事通论后的结果。

陈思桦10月加入公司后的第一个项目就是研发配合圣诞节推出的产品，就包括黑松露、芝士和蔓越莓口味的点心。“这些都是常见的西餐食材，但是要如何将它们融入中式点心，就必须进行许多尝试，不断调整配方，我跌倒了很多次，才能确定口味和口感上都是适合的。”

让她开心的是这些口味的产品都受到消费者欢迎，尤其是在年轻人和小朋友中，因为这些都是他们熟悉的元素，也让他们更能接受中餐。“我觉得最困难的是要去了解食材，西餐食材不一定能很好搭配中餐的口味和口感，可能会有冲突，因此要一直不断尝试。”