榜鹅组屋居民诉：两邻居摆放花盆还晒衣 走廊狭窄难行

居民申诉，两邻居摆放花盆还晒衣，导致走廊狭窄，轮椅难以通过，十分不便。

读者陈小姐（58岁）致电《新明日报》申诉，住在榜鹅临原径（Edgefield Walk）第621A座租赁组屋13楼角头的友人，因为有邻居在走廊放置大量物品，导致走道狭窄，以轮椅代步的友人难以通行。

记者星期天（12月18日）晚上走访，据观察，走廊两边放了一排花盆植物与置物柜，还有一排衣架晒衣。

陈小姐受访说，友人平时出门买菜、看医生、扔垃圾，但一到被挡的那段走廊几乎就动弹不得。“她独居还有些失智症，自己处理日常该做的事，现在走廊太窄，坐轮椅更难通过，导致她日常活动也有困难。”

她说，租赁组屋的走廊本就狭窄，最多能让三人行走。“放了这些东西后，如果日后呼叫救护车或者有火灾，救护人员跟消防人员恐怕都很难进来。”

居民刘女士（68岁）也赞同，如果以后要逃命，这些都是隐患。

另一居民莎拉（44岁，物流人员）表示，母亲出门买菜回来后拿着两个袋子，想通过走廊都觉得困难。

据观察，走廊宽度约一米半，如今一人行走也觉得窄。狭窄走廊接近角头，电梯间在走廊另一端，住在角头的五家住户都需穿过这段走廊才能搭乘电梯。

完整报道，请翻阅2022年12月19日的《新明日报》。