坠投资和假警骗局 阿嫂痛失千元

阿嫂在脸书看到自称“台湾股市教父”胡立阳的人提供投资咨询服务，怎料疑是误坠黄金投资骗局，接着又接到马来西亚假警察的诈骗电话，骗局环环相扣，她原以为赚了1万元，结果痛失1000多元。

徐招娣（50岁，摊贩）申诉，半年前在脸书上看到一名自称是“胡立阳”的投资大师提供免费投资教学，点击贴文后就被引至WhatsApp与对方联系，对方使用的是香港手机号码以及胡立阳的头像。

“他一直跟我分享投资讯息，还说赚了几百元。跟他聊了两个月，他对我嘘寒问暖，说的投资知识也很专业，我就很信任他。”

到了8月时，突然有一个新加坡电话号码联系上她，表示他就是胡立阳，还让她继续跟着他投资。

“他一直让助理跟我接洽，对方把我拉入一个投资黄金的群组，还下载了一个投资平台的应用。”

她随后听从建议，掏腰包注入1000多元在黄金投资项目上，不过一次机缘巧合听到电台谈到投资诈骗的事情，惊觉与自己所投资数月有余的平台相似，于是决定在11月初试探对方。

“我说家里有急事要取钱，联系了助理，但对方不断推托，说要排队等候。等到一个月后，对方说平台已经通过取钱请求，叫我以后不要再找他们，之后就消失了，我被踢出群组，也联系不上那些人了。”

岂料，她还未从投资一事反应过来，突然有人通过WhatsApp联系她，自称是马来西亚警方，说她涉嫌洗黑钱，所以钱被冻结了。

她听得一头雾水，搞不清楚怎么一回事。

“我的钱没有进到我的个人账户，平台上原本赚了1万多元，但也拿不出来，反而赔了1000多元。”

其他苦主已针对此事报警。

完整报道，请翻阅2022年12月19日的《新明日报》。