加起来130岁 爆红“银发”乐队只想走入更多邻里

一条不到一分钟的TikTok视频，让这个有着亮眼银发的歌唱组合在2022年6月爆红网络。

爆红之后，他们接受媒体访问、接到商演邀请，还拍了两条广告。年龄加起来超过120岁的他们为组合想了一个有态度的名字——银色组合（Silver Hype）。

组合吉他兼主唱张谦发（晓张，63岁）疫情前就拿到了街头演出执照，但因疫情关系，迟迟没能上街表演。

另一位主唱吴忆莲（67岁）是张谦发的邻居和前同事。两人退休之前从事保险业时就常搭档演出，《星光大道》来新加坡选拔时还曾组队参加。

疫情期间，吴忆莲为了照顾病重的妹妹无法出门演唱。后来妹妹去世，吴忆莲一度情绪低落。为了帮吴忆莲尽快走出悲痛，张谦发提议两人再次组合演唱。

久违的街头演出给两人带了许多快乐，尤其是看到许多坐着轮椅年长者，即使行动不便也要来看他们的演出。视频拍摄当天虽然下着大雨，也有老歌迷专程前来，两位住在附近的年长者更是听完全场。

带给听众快乐的背后，是两人每次演出前的反复练习。张谦发将每一首歌的歌词和曲谱都手写在歌谱上，还制作了目录方便歌迷查找点歌。几大本厚厚的歌谱，每次演出都要带出门。

演出一开始，就是连续近三小时的弹吉他和演唱，对于已经超过60岁的两人来说，体力上也是不小的挑战。

不过张谦发说，街头演出面临的最大压力的不是累，而是被投诉。两人演出前会跟周围的摊贩打好招呼，音量过大就提出来，也会在规定的时间内表演，但仍然时不时被投诉。

预订街头表演的时间和地点也是个难题。吴忆莲坦言，“每次人流多的地方很快就被订光了，我们不太会操作手机的剩下的都是不太好的时间和地点。”而且由于执照限制，两人只能去到规定的组屋区表演。

即便如此，两人还是想去到更多有年长者的地方演出。张谦发说：“我不希望他们从老远的地方坐车来找我们唱歌，我们还能走，就希望去多一点邻里来唱给他们听。”