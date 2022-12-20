观音堂外卖纸巾疑“抢地盘” 阿叔阿嫂起争执

观音堂外卖纸巾疑上演“抢地盘”风波，拐杖叔、纸巾嫂因“新仇旧恨”起争执，惊动警员到场调解。

有读者拨打《新明日报》热线通报，上星期五（12月16日）下午3时许经过四马路观音堂时，看到有警员分别向卖纸巾的阿叔和阿嫂问话。

《新明日报》记者前天（18日）下午走访现场，在观音堂外兜售纸巾超过八年的黄秀玉（60岁）告诉记者，拐杖叔约两个月前来到此处卖纸巾，却像是要“抢地盘”，与她的摆摊处靠得很近，两人为此结下了梁子。

“这里大家都有自己的位置，不应靠得那么近，他却偏偏要坐在我后面叫卖，还要赶我走。”

她指出，拐杖叔频爆粗口，有时有路人向她买纸巾时，拐杖叔就会大声呼喝抢生意，令她不满。

互指恶言谩骂

“他不仅咒骂我，还咒我全家，骂得很难听。”

她绘述，事发当天两人再次因“新仇旧恨”交涉争吵，结果对方报警，才会惊动两名警员到场。

“他事发前好像在睡觉，结果有人经过踢到他的东西，他就一口咬定是我，然后报警。”

据了解，警员到场后，进行一番调解才离开。

记者星期一（19日）下午再次走访时找到拐杖叔，他忆述，当天纸巾嫂确实先到，而他是在该处打开遮阳伞时无意中碰到对方的遮阳伞，结果引起对方不满。

他说，纸巾嫂常常口出恶语谩骂他，甚至连身边的友人也一并咒骂。

完整报道，请翻阅2022年12月20日的《新明日报》。