送餐员日睡五小时 两天70单赚865元

送餐两天赚865元！送餐员诉说送餐酸楚，起早贪黑，睡不到五小时，“我都不敢和我老婆讲！”

原本以减肥和玩玩的心态加入送餐员行业的林比利（43岁，自雇者）没想到这是不错的生活补贴，他在脸书以Billy Cane账号公开12月10日和11日周末两天净赚865元的心得，令不少网友心生羡慕。

他向《新明日报》忆述，那两天都是从上午8时开跑送到深夜，两天完成70单，“达到奖励金的要求我就停了”。

他指出，865元并不完全是送餐所得，其中有200多元属于平台给予的“回归奖励金”，要求送餐员在限定时间内完成至少60单。

为了补贴房租 疫情期间开始送餐

林比利是新马跨堤族一员，他15年前来本地当工程师，目前是我国永久居民。他透露，两年前，新马边境关闭，他只好在本地租房，于是从冠病阻断措施实行的4月开始送餐，一方面希望减肥，一方面也希望补贴房租。

一开始，林比利和许多送餐员一样是骑脚踏车送餐。“我那时候有小肚腩，就想说可以运动又可以赚钱，后来发现收入不错……我的体重原本67公斤，差不多两个月瘦了三公斤。”

新马边境重开后，林比利恢复“跨堤族”身份，每天往返新马，也开始开车送餐。

他透露，有送餐的日子，清晨5时就要爬起来，工作到深夜再跨堤回新山的家，到家已是凌晨，仅能睡四五个小时。

他坦言，太太十分支持他的工作，但“我不敢跟她说背后的辛苦”。

完整报道，请翻阅2022年12月20日的《新明日报》。