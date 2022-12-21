卫生部：或因冠病意识到疫苗重要性 更多年长者打流感和肺炎疫苗

全国人口健康调查数据显示，65岁至74岁的年长者当中，在2021年申报有接种流感疫苗的是32.4%，比2019年的24.2%增加了8.2个百分点；接种肺炎链球菌疫苗的年长者有22.4％，增加一倍。

疫情期间，本地人除了接种冠病疫苗，也更积极接种其他疫苗，接种流感疫苗和肺炎链球菌疫苗的年长者就有所增加。在2021年接种肺炎链球菌疫苗的年长者达22.4％，比2019年的10.3％高出近一倍。

卫生部星期二（12月20日）公布2021年全国人口健康调查（National Population Health Survey）的最新数据。这项调查从2020年7月至2021年6月展开，共对8000名年龄介于18岁至74岁的新加坡居民进行问卷调查。

调查显示，在2017年至2021年间，18岁至74岁本地居民申报的接种流感疫苗率，整体而言并没有出现明显增长。然而，或许是因为冠病疫情使人们意识到接种疫苗是重要的，65岁至74岁的年长者当中，在2021年申报有接种流感疫苗的是32.4%，比上一次发布报告，即2019年的24.2%增加了8.2个百分点。

每五名18岁至74岁受访者就有近一人（18.7％）在2021年申报有接种了流感疫苗。其中，有19.1％的女性接种流感疫苗，比率高于男性的18.4％。

至于在2021年申报有接种肺炎链球菌（pneumococcal）疫苗的65岁至74岁年长者占22.4％，比2019年的10.3％多了一倍，但整体接种率在2017年至2021年间并没有大幅增加。

在2021年申报有接种肺炎链球菌疫苗的女性（22.8％）也同样比男性（21.9％)高。

疫情导致体能活动减少

卫生部说，疫苗接种率近年来上升，可能是因为冠病疫情使人们意识到接种疫苗是重要的。

另一方面，疫情也可能影响居民的体能活动，更少人达到建议中的体能活动水平。卫生部长王乙康星期二在脸书贴文说，我国人口老龄化，由于调查数据不经年龄调整，本地居民整体的体能活动减少，这个调查结果在预料中。

“历经了冠病疫情，再加上健康SG的启动，鼓励新加坡人保持活跃和更健康，希望能扭转这方面的下降。”

他也说：“在我们迈向更健康新加坡的过程中，这项年度全国调查会是衡量我们进展的重要量尺。”

另一方面，人们在疫情期间推迟非紧急医疗服务，可能也是慢性病和癌症检测参与率下降的原因。

在2021年检查过高血压、高胆固醇和糖尿病三种慢性病的人，从2019年的66.3％，下降至2021年的59.2％。

过去两年接受过乳房X光检查的50岁至69岁女性，则从2019年的38.7％下降至2021年的31.1％；过去三年接受过子宫颈抹片检查（Pap smear）或人乳头瘤病毒（HPV）测试的女性从2019年的48.2％下降至2021年的41％。

定期接受结直肠癌检查的50岁至74岁年长者，也从2019年的42％，下降至2021年的36.6％。

慢性病方面，有7％的调查对象在受访时申报自己患有糖尿病，分别有约16％和14％的人申报患有高血压和高胆固醇。这些比率与2019年的数据相近，但卫生部指出，人们在疫情期间延迟接受检测，实际患病情况一般要比受访者自我报告的来得多。