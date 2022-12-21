明年1月3日起每户获300元邻里购物券 150元可在超市使用

每户新加坡家庭从明年1月3日起将能获得300元的社区发展理事会邻里购物券，其中150元可以在超市使用，另外150元照旧可到邻里商店和小贩摊使用。

300元的邻里购物券将一次过发放，公众须在2023年内消费完。这是政府第三轮发放社理会邻里购物券，总值3亿7200万元。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，星期二（12月20日）在第七届邻里企业之星奖的颁奖礼上宣布这个消息。她说：“比起第一和第二轮的购物券，第三轮能够在邻里商店和小贩摊位使用的购物券，总额就高达1亿8600万元。”

政府这两年共为这个计划投入了将近2亿5000万元，分别在2021年12月和2022年5月，发放了两轮的邻里购物券。

刘燕玲指出，社理会邻里购物券获得国人的踊跃支持，截至2022年12月20日，已经有98%、即超过120万户新加坡家庭领取了2021年发放的邻里购物券。今年5月发放的购物券，也有高达95%、也就是116万户的家庭已经领取了。

已发放购物券本月31日到期可把余额捐慈善机构

她透露，国人使用邻里购物券进行的消费总额，达到了将近2亿1800万元。在短短的一年里，加入这项计划的邻里商家和小贩已经达到2万个。

已经发放的邻里购物券将在这个月31日到期。刘燕玲吁请人们帮忙提醒顾客、家人、邻居和亲戚朋友，赶快领取购物券，赶快消费。

她也宣布，即日起，人们还可以选择把邻里购物券的余额，捐赠给慈善机构。有关如何捐赠的详情，可上网浏览社理会邻里购物券网站。

在致词中，刘燕玲强调政府致力支持邻里企业的发展，贸工部今年初推出5000万元的“2025邻里新天地”计划，将在未来四年协助提升邻里商铺的数码和人力资源，提高商联会协助邻里企业的能力，以及振兴邻里企业扩大客源。

刘燕玲说，截至今年11月，全岛邻里企业中，有93%已采用电子付款方式。另外有66%企业也采用数码平台如Shopback、Carousell和Fave等接受顾客的付款。贸工部说，去年采用电子付款的邻里商家有90%，今年上升了三个百分点。

在活动上，刘燕玲赞许邻里企业和商家在冠病疫情期间，仍然秉持着不屈不挠的精神和积极的心态，响应今年“邻里企业之星奖”的主题，跨越邻里并且求变求新。

邻里企业之星奖旨在表扬杰出的邻里企业。它们勇于创新，大胆采纳数码科技成功转型，不仅业务取得了增长，还打开了新的市场，接触到新的客户群。

今年是新加坡全国商联总会首次与《新明日报》联办邻里企业之星奖。《联合晚报》去年12月并入《新明日报》后，《新明日报》就接棒与商联总会联办这项活动。

颁奖活动于费尔蒙酒店举行，与会嘉宾约700人。