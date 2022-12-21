王洋澜这十几年来因为梅西结识了不少朋友，这次在卡塔尔，也看到了成千上万从世界各地飞去支持梅西的球迷们。

阿根廷3比0战胜克罗地亚晋级世界杯决赛的那晚，王洋澜毅然花费5000多元，买下飞往卡塔尔首都多哈的机票。12月18日晚上，她如愿在卢塞尔体育场见证梅西捧起大力神杯的时刻。

王洋澜（29岁，产品经理）在2006年看世界杯时，就喜欢上了当时绰号为“小跳蚤”的梅西，至今已有16年。

她说，梅西陪伴她的整个青春。包括她在内，所有梅西和阿根廷队的球迷都希望，这次梅西能够如愿，获得圆满职业生涯的最后一块拼图。

王洋澜在半决赛结束后的短短12小时内订好机票、酒店，并安排行程细节。她说：“在现场看梅西捧杯一直是我人生清单里非常重要的一项。虽然这次我有些冲动，但是如果错过了，可能会终身遗憾。”

2015年，王洋澜在大三申请交换时，果断选择西班牙，只为离梅西近一些，便能争取更多机会，在巴塞罗那的诺坎普球场一睹梅西的英姿。

学生时期还没有经济能力的她，为了省钱，就坐过夜巴士往返马德里和巴塞罗那，一个人到诺坎普看球赛。她曾留下遗憾，因为当时没忍心买下几百欧元的门票，于是错过了皇家马德里对阵巴塞罗那的对战。

王洋澜说：“价钱和价值是不一样的，这样的巅峰对决一生能有机会看几次呢？我觉得阿根廷可以夺冠，这一次我不想再留遗憾了。”

她说，这十几年来因为梅西结识了不少朋友，这次在卡塔尔，也看到了成千上万从世界各地飞去支持梅西的球迷，阿根廷强大的凝聚力和梅西的影响力让人为之动容。

决赛现场，王洋澜坐在最后点球大战一侧的阿根廷球迷区，和数万人一起为进球欢呼喝彩、为被扳平比分错愕焦虑、为夺冠喜极而泣，同时也为自己的青春留下了一页不可磨灭的金色回忆。