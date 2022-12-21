打包费设顶限三角 武吉坎贝拉小贩中心有摊贩称日亏百元

环保打包盒收费高达八角惹议，武吉坎贝拉小贩中心打包费星期三（12月21日）起一律不超过三角，受访小贩均接受安排，有者称自行承担成本后将日亏近100元，期望管理层下来提供更多援助降低成本。

《新明日报》日前报道，武吉坎贝拉（Bukit Canberra）小贩中心上周六（17日）开幕，营业至今未到一个星期，但有食客认为打包费过高，指有摊贩甚至收取高达八角钱的打包费。

管理武吉坎贝拉小贩中心的社会企业听取打包费过高的反馈后，表明从即日起所有摊位收取的打包费一律不超过三角。

记者星期三早上再走访，大多受访摊贩均称已在吸纳部分环保包装费用，营业至今只收三角打包费。有者则从即日起降低打包费，盼早日能更好解决成本问题。

日本丼饭“刘口水”摊主刘晓璇（23岁）受访时说，档口使用的环保打包盒、餐具和朔料袋加起来每套成本价约六角钱，他们原先只收五角钱，星期三起再调低至三角。

“环保打包用具不容易找，管理层是有给我们一些供应商的联络，我自己也在试着找能提供低廉价格的供应商。目前这个价格已经因为我订的量多而调整了，若订少一点价格更高。”

另一售卖韩国餐的摊主吴老板（55岁）则透露，他摊位所使用的环保打包盒，一个本钱就要五角三分，若加上消费税、环保餐具和朔料袋，一组则接近一元，档口原本只打算向顾客收八角钱打包费。如今得再进一步吸纳成本，吴老板估算，每日在打包上的成本损失可能接近百元。

“管理层说会进一步和我们沟通，看接下来有什么更好的解决方法。”

当小贩多年的他观察到，会自行带盛具来打包的食客至今仍属极少数，且以年长者居多。“年轻人很少有自己带打包盒的。”

完整报道，请翻阅2022年12月21日的《新明日报》。