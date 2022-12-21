公积金会员55岁65岁生日当天会发生什么事

随着1958年及之后出生的人从2023年起陆续步入65岁，新加坡的公积金制度将进入新里程碑，这个有57年历史的退休保障制度全面开始用年金来支付退休入息，以应付人口老龄化带来的退休金不足问题。

年满65岁的新加坡公民和永久居民，要是退休户头存款超过6万元，将自动加入公积金终身入息（CPF LIFE）计划。在这个计划下，所有人的存款投入政府支持的保险计划来分散长寿风险，让人们可以领取入息直至过世。

下来让我们先看看会员到了55岁时公积金户头将发生的变化，以及这些变化如何影响日后的退休入息。

到了55岁时公积金会员可取出多少钱？这一政策历经了不少变化，主要依照出生年份而定。

55岁过后，还可填补至超额存款，赚取更高利息，但填补至超额存款不能扣税。超额存款顶限每年增加，每年能继续填补至顶限。

想为退休存款加码，会员可在任何时候自愿用公积金或现金填补。这笔填补不能一次过提出，只能用来增加日后的入息。

每年有大约6万名公积金会员，开始自动从CPF LIFE领取每月入息，用来应付生活费。其中，大约一半的人65岁之后继续工作，可能不急着用CPF LIFE，因此选择推迟领取入息直至70岁。

跟以往每月从退休户头领取入息直至领完不同，CPF LIFE更可持续，对个人来说可领取更长久的入息，对社会来说也是更能负担的做法。