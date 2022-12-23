六年来 53屋主买了组屋不住被罚

建屋局受询时指出，它知道有空置的预购组屋在公开市场上求售，包括媒体近期报道的个案。发言人透露，当局每月会进行约500次抽查，确保没出现非法出租组屋等违规行为，并强调会毫不犹豫地对任何违规行为采取执法行动。

从2017年至2022年11月共有53名组屋屋主因在最低居住年限期间，没有亲自入住单位，被建屋发展局执法对付，其中21个单位被强制收回，其余屋主则被书面警告或罚款。

建屋发展局星期四（12月22日）答复《联合早报》询问时指出，当局知道有空置的预购组屋在公开市场上求售，包括媒体近期报道的个案，其中一些个案报道时，建屋局其实已展开调查。

建屋局发言人透露，每月会进行约500次抽查，以确保没出现非法出租组屋等违规行为。

“此外，如果建屋局收到涉嫌违规的反馈，包括有单位没屋主居住却在网上求售，就会彻底调查，建屋局会毫不犹豫地对任何违规行为采取执法行动。”

“原装”组屋求售引争议

义顺51街第505A座组屋一个1206平方英尺的五房式角头单位，近期以69万元在房地产销售平台PropertyGuru求售引起争议。根据房屋经纪张贴的照片显示，单位处于“原装”状态，不仅空无一物，客厅没铺地砖和安装灯具，甚至连厕所马桶盖的塑料包装都未拆除。

据知这个2014年完工的组屋单位，由一对夫妻以低于40万元的价格购买，但他们因和家人一起住在有地房产，单位一直空置。广告如今已撤下。

国家发展部长李智陞星期一在脸书贴文指出，预购组屋的屋主一定要亲自入住，不能将单位空置五年后，再放到公开市场转售。如果屋主无法满足最低居住年限（Minimum Occupation Period），必须把有关单位要归还给建屋局，之后建屋局会列为剩余组屋，开放给其他购屋者申请。

根据规定，购屋者向建屋局购买组屋后，须满足五年的最低居住年限后，才可转售，黄金地段组屋则要住满10年。最低居住年限是从屋主领取钥匙后算起，但不包括屋主没入住时间。

违例屋主的单位可被强制收回、面对最高5万元罚款或书面警告。收回的单位会当成剩余组屋出售，屋主未来五年也不能购买津贴组屋或申请租赁组屋。

屋主离婚或去世 特殊情况会酌情处理

在组屋转售过程中，建屋局接获转售申请后会派人员上门查看单位。如果发现有无人居住迹象，当局会搁置转售申请并深入调查，包括约访屋主、邻居、卖家和房屋经纪，以及审查可证明单位居住情况的文件和记录。

在一些特殊情况，如屋主在未住满最低居住年限面对财务困难、离婚或过世，建屋局会视个别情况，决定是否批准转售申请。

建屋局提醒，房屋经纪有责任确保售屋广告内容准确真实及合法转售，包括劝告顾客不可违法，也不可刊登虚假或具误导性广告。房屋经纪若违反房地产代理理事会道德规范和专业行为守则，可面对纪律处分。