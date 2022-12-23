美国应用材料公司斥资6亿元 淡滨尼建造可持续发展理念设施

美国半导体设备和服务供应商应用材料公司（Applied Materials）推出“新加坡2030”计划，斥资6亿元在淡滨尼兴建符合可持续发展理念的新“绿地”设施（greenfield facility），预计2024年竣工。

拥有55年历史的应用材料公司于1991年在新加坡设立销售和服务驻点。公司从2010年开始在本地进行生产，新加坡生产基地是集团在美国之外，规模最大的生产设施，为集团在全球生产的半导体设备贡献一半的产出。

应用材料公司在星期四（12月22日）公布“新加坡2030”计划的详情，同时举办新绿地设施的动土仪式，出席活动的嘉宾包括贸工部长颜金勇和经济发展局主席马宣仁医生。

马宣仁在会上致辞时指出，应用材料公司是我国推动半导体设备行业生产和创新的长期合作伙伴。他认为“新加坡2030”计划将深化新加坡作为全球半导体供应链关键节点的角色。

采用太阳能 工业用水再循环

马宣仁说，半导体业正面对诸多逆风，包括通货膨胀、供应链干扰以及全球经济和地缘政治不确定。不过，“只要我们专注与应用材料公司这样的业界龙头紧密合作，我们有信心新加坡半导体和半导体设备行业能应对短期的挑战。”

应用材料公司立下目标要在下来八年强化全球制造和研发能力、扩大新加坡的科技生态系统合作伙伴，以及促进本地劳动力发展。

位于淡滨尼工业弯（Tampines Industrial Crescent）的新绿地设施将作为集团办事处和生产基地，设有超过20万平方英尺的净室，会采纳工业4.0科技和自动化机器人等先进智能制造解决方案。新设施将使用低碳水泥来建造，楼顶建有10万平方英尺的太阳能板系统。另外，厂内所有工业用水会再循环，透过先进建筑管理系统来优化资源使用。

美光科技明年裁员

应用材料公司总裁迪克森（Gary Dickerson）指出，新加坡在过去30年来一直是公司在区域的战略枢纽。他期待继续和我国政府和整个科技生态体系合作，创造机遇促进共同增长，为全球半导体业做出贡献。

全球半导体业目前面临供过于求的挑战，在本地雇有超过9000名员工的美国晶片制造商美光科技（Micron Technology）因为收入锐减，在美国时间星期三（12月21日）宣布明年削减全球10％的员工。

应用材料公司目前在本地雇用超过2500名员工，集团发言人回复《联合早报》关于接下来雇佣计划的询问时说，集团是新加坡半导体设备业最大的雇主，没有计划改变。“我们致力于提升现有员工的技能，并与经发局等伙伴合作加强栽培人才的管道，继续支持本地劳动力应对未来的需求。”