激励公众为社区作贡献 六校学生“光绘”鱼尾狮点亮美好一年

滨海湾跨年倒数活动即将来临，本地学生为鱼尾狮和富丽敦酒店的灯光投影秀创作缤纷且富含意义的动画作品。

市区重建局星期四（12月22日）举办“共创美好未来”（Share the Moment）灯光投影秀预览活动，12月26日正式开启新加坡富丽敦酒店和鱼尾狮雕像的灯光投影秀。

来自本地六所教育机构的学生根据“乐善城市”（City of Good）的主题，在总统志愿服务及慈善事业奖的得奖者身上汲取灵感，一共创作了14件投影动画作品，以激励公众为有需要的人和社区贡献自己的力量。

其中一幅投影作品呈现的是装满爱心宝石的小岛，以善心作为主题，搭配各种新加坡文化元素如冰淇淋面包、椰树、胡姬花等。

创作者曾微娜（新跃社科大学学生，28岁）说，这个作品的灵感来自热心公益的得奖者刘绍园。

“他出生于一个贫穷家庭，但在取得成功后依旧充满同情心和爱心，持续不断地回馈社会，这很大程度地激励了我。我觉得新加坡的进步和成就，离不开积极行善的个人和组织，这也是我对国家的美好期望。”

滨海湾濒水步道 灯光装置展出至31日

灯光投影秀从12月26日至30日的观赏时间为每晚8时至10时30分，12月31日跨年夜则延长至晚上11时45分，每场表演时长为15分钟。

此外，滨海湾濒水步道（Waterfront Promenade）的“点亮生命2023”（Brightening Lives)灯光装置会在12月19日至31日展出。

滨海湾联盟（Marina Bay Alliance）也推出了“悠闲之夜”（After Hours@The Lawn），在12月30日和31日提供一些餐饮，公众可在跨年夜前往观赏烟花表演。

有关路线计划和更多活动详情，可参考Marina Bay Singapore的脸书页面。