杨兴艳说，阅读让她心静，读到佳句也会受启发。她5月起定期办读书会，形式主题多样，开放给有意愿读书的朋友，鼓励参与者养成阅读习惯，分享阅读心得。

杨兴艳（31岁，华文教师）一直以来都保持着阅读的习惯，今年她决定推自己一把，从1月起为自己定下这一年要读百本书的计划。

目前，她不仅达到这个目标，还办读书会，鼓励更多人培养阅读习惯。

“读书算是我的信仰，结束一天工作，拿起书时，我可以放松和得到慰藉。”

杨兴艳说，阅读会让她心静，读到佳句也会受启发。她以季羡林小说《心安即是归处》为例：“单是这个书名就让我感触颇深，现代人在生活中多少会面对压力、攀比，过度的情绪焦虑百害无一利。只有当我们都能静下来做自己，一切自然迎刃而解。”

杨兴艳的读书计划和阅读习惯也慢慢感染了身边人，5月起，在两名朋友的鼓励下，她定期在玛丽蒙一带举办读书会，形式主题多样，开放给有意愿读书的朋友，鼓励参与者养成阅读习惯，分享阅读心得。

让她开心的是，不少朋友从那时起养成定期阅读的习惯，不时会来借书阅读，完成后再归还。

自己从书中汲取力量，如今也能尽微薄之力带动他人，这让阅读之旅更加有意义。不仅如此，杨兴艳原本不爱看书的丈夫也受她影响开始阅读，家中的电视墙也改成书架，丈夫也会同她一起参与读书会。

由于工作需要，她常阅读教育相关书籍，为了举办读书会等活动，她则开始阅读时间管理相关书籍。她也读了教导阅读技巧的书籍，这有助她完成看100本书的阅读计划。

“阅读，可以实实在在帮我们解决问题，我们目前面临的问题，可能早有人遭遇并在书中给出了解决方案。我相信当大家意识到这一点时，都会愿意开始阅读。”