组屋底层整理包裹 女送货员被指挡路

不满女送货员每天在组屋底层整理包裹挡路，女居民怒报警。

一名住在文礼通道一带的居民向STOMP通报，指女送货员天天在文礼通道第191座组屋底层分拣包裹，为居民带来不便，令她感到不满。

“这几个月来，这种情况每天从早上9时左右到中午都在发生。”

她指出，女郎会先从一辆写着Dino Express的货车取出当天所需要派发的包裹，随后到组屋底层分类，再一一分发给居民。

根据照片，女送货员留着一头长发，坐在一辆手推车上，超过50个大大小小的包裹、邮件散落一地，还有几个大箩筐摆在地上，看起来有些凌乱，也占据了走道。

另外，女居民也气愤表示，已将此情况通报给当局和议员，甚至多次报警。

“上一次报警是在上周。”

《新明日报》记者星期四（12月22日）下午走访时，并未发现送包裹的情况，组屋底层也非常干净。根据观察，一辆相信属于女送货员的推车摆放在脚踏车停放处，上方放了一个带锁的箱子。

同座居民阿祖曼（57岁）说，女送货员三四个月前出现，负责分派包裹给附近几座的居民。

“她看起来三四十岁，通常下午2点开始工作，大概两三个小时就会分发完所有的包裹，昨午还看见她。”

另一名居民何女士（81岁，退休人士）则说：“我星期五早上9时许碰见她，她送完包裹就离开了。”

完整报道，请翻阅2022年12月23日的《新明日报》。