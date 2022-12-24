电单车遭锁轮 公寓送餐两分钟 破财214元开锁

滂沱大雨到公寓送餐，电单车泊在停车场住宅大楼入口附近仅两分钟，岂料遭保安锁轮，需支付214元开锁，送餐员叹赔上一天收入。

这起事故发生在星期二（12月20日）傍晚约6时30分，送餐员颜焕斌（20岁）到位于碧山15街的Skyvue公寓送餐时，电单车被锁轮。

他忆述，当天下着滂沱大雨，公寓保安指示他停靠在后方靠近垃圾桶的位置，由于那里没有任何遮盖，步行到公寓需要两分钟。

由于食客的餐点是用纸袋包装，若淋湿，食物也会受影响。颜焕斌见食客住在一楼，决定将电单车开入一楼停车场。

“我想，停一下子而已，对方住一楼，走进去拿给他就好了。”

颜焕斌把电单车停放在靠近住宅大楼电梯入口处附近，拎着食物走向单位，没想到短短两分钟的时间，当他返回停车场，就看见保安人员正在锁轮。

询问下，保安透露有居民拨电投诉，由于颜焕斌还需要继续送餐，他只好先支付214元的解锁费用。

颜焕斌称自己是一名全职送餐员，若是从清晨6时开工，晚上9时收工，每天的收入约200多元。

“那天我比较迟开工，所以那一天的收入都不够赔。我是第一次到这个公寓送餐，也是第一次被锁轮，希望其他送餐员可以多加留意，避免跟我一样。”

完整报道，请翻阅2022年12月24日的《新明日报》。