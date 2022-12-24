豆花多一勺糖浆 竟要多付两角

《新明日报》读者申诉光顾梧槽豆花店时，点了豆花欲多加糖浆，竟被要求多付两角，气得她掉头走人。豆花店店员说，以前不需额外加钱，如今因为糖起价。

许小姐拨打《新明日报》热线申诉，近日到位于芽笼一带的梧槽豆花店购买豆花时，原本想再加糖浆，没想到需要额外多付两角。

她说，早前加糖浆是不需额外加钱，如今却要多加钱，另外打包盒也要另收两角。“我不是给不起，是吃不下，最后就没有买。”

记者星期五（12月23日）走访这家豆花店时，看到店里贴着告示写着：“由于食材成本升高，食品加料将需要加费，以下是调整后的新价格：豆花（加豆花水）$1.70；豆花/豆花水（加糖）$1.70。”

顾店的许小姐受询时表示，原本一向来另加糖浆不需额外加钱，但由于原料白糖过去几个月不断起价，所以上个月开始调整价格，原本1元5角的豆花，若还要另加糖浆，则是1元7角。

她指现在豆花一碗是1元5角，原本里面就含有糖浆，若是顾客要求加糖浆，就会加多一勺。一些顾客若要求把糖浆和豆花分开放，需要多一个塑料盒，也会另收两角的塑料盒费用。

“不过现在大部分人都提倡健康少糖的饮食方式，要求加糖浆的顾客属于少数。”

完整报道，请翻阅2022年12月24日的《新明日报》。