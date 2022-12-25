15岁的她懂11种语言

为了跟更多人沟通而学习多国语言，从中得到一个意外“收获”——能在爸妈面前用法语和弟弟说悄悄话！

土生土长的黎行宜今年15岁，自认懂得11种语言。她两岁时，父母就发现她有语言天分，因此请家教通过玩乐的方式，让她学日语和法语。她的母亲林颖芝告诉记者，女儿小学一年级已懂得中英语、日语、法语以及他加禄语（Tagalog）共五种语言。

对语言兴趣浓厚的黎行宜，学习的语言越来越多，也曾遇到搞乱语言的糗事，在西班牙语考试竟用法文写作文。她是如何克服学习语言时混淆的情况，又如何抽出时间学习多种外语？点击观看视频，听听这位女生对语文学习有什么独特的见解！

黎行宜多年来累积了多种语言的读物，包括《哈利波特》藏文译本。（陈斌勤摄）

想把新加坡式英语推向国际舞台

黎行宜的两个弟弟也通过寓教于乐的方式学习日法语，但林颖芝指出，儿子的语言天分不及女儿。“她两岁时，已懂得阅读简单的中文和英文书。”

黎行宜小学修读高才班，明年开学时将升上莱佛士女中中四。她说长大后想从事外交或语言学方面的工作，并希望有机会研究新加坡式英语，把这个语言推向国际舞台。

“新加坡式英语是一种语言，有自己的语系、语法和词汇。我觉得它不会影响我们说中英语的能力，希望更多新加坡人能欣赏新加坡式英语的独特性。”

有了五步速成法 学外语并不难

黎行宜凭着多年学习外语的经历，将个人心得总结成“五步速成法”。一起看视频，把五大贴士学起来：

完整报道：从小爱阅读 能说11种语言 15岁女学霸成立多语言俱乐部