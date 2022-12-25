趁圣诞长周末有较长休息日 更多国人前去接种冠病疫苗

近来本地有更多人前去接种冠病疫苗，许多公众趁圣诞节长周末有较长的休息日去接种，家长则赶在开学前加强孩子的保护。

记者星期六（12月24日）早上前往位于盛港的联合检测与疫苗接种中心（JTVC），发现人潮络绎不绝。短短30分钟就有大约40名公众前来接种第二剂追加剂，不少还是全家大小吃完早餐一起来接种。

与家婆一同前来接种的洪舜娟（40岁，建筑师）说：“之前接种疫苗后都出现轻微不适如发烧，这次趁圣诞节长周末来接种，除了比较方便之外，接种后有两天可以休息，把影响降到最低。”

洪舜娟也说，自己和家人一直在等待辉瑞的二价疫苗才来接种，在得知疫苗在本月12日正式推出后，就预约前来。

林明裕（55岁，建筑业）则说，年底工作量比较少，自己有意近日前往马来西亚度假，因此来打疫苗。他说，目前中国疫情十分严峻，他担心中国一旦开放边境，会导致本地出现新一波疫情，甚至新变种毒株，因此选择接种追加剂来保护自己。

王伟明（51岁，自雇人士）说，疫苗可能需要几周后才能完全发挥效果，现在接种能赶上农历新年安心到亲戚家拜年。

另外，在榜鹅综合社区中心One Punggol的儿童接种中心，马慧儿（42岁，行政人员）趁开学前，让8岁的女儿接种追加剂，让她回到学校时比较安全。

儿童接种中心排队的人相对少，带着儿子去接种的陈冠铭（31岁，会计）解释，大多数朋友已在学校假期开始时带孩子接种追加剂，自己是为了谨慎起见，看到许多孩童接种后无大碍才前来。

卫生部日前宣布，到联合检测与接种中心和儿童接种中心接种的人依旧非常多，中心会在星期六继续延长开放至晚上7时，直至明年2月28日。卫生部鼓励公众利用中心更长的运作时间，尽快接种。欲查询接种中心地点等详情，可上网https://www.gowhere.gov.sg/vaccine。

根据卫生部网站，截至12月13日，有511万5779人完成基本疫苗接种程序，占全国人口的92％；455万9618人（82％）获得基本保护，62%的人最近一次接种是在过去一年内。

根据数据计算，不包括星期天在内，在11月16日至30日期间接种至少一剂疫苗、完成接种或是获得基本保护的人，每天增加4110至6745人，12月1日至13日则增加2444人至4798人。