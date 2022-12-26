马来西亚榴梿复销中国 本地货少价或涨

中国近期加快放宽防疫清零政策，本地榴梿商脸书发贴文通知，有马来西亚榴梿园已接获中国订单，未来货源或会减少，本地榴梿价格可能随时上涨，老饕明年或得吃贵榴梿。

在锦茂巴刹的“乐乐榴梿”早前在脸书贴文指出，他们被通知接下来马国榴梿可能随时需出口到中国。

贴文指出，一旦马国囤积的榴梿库存运往中国，留给本地市场的榴梿必然减少，导致价格上调，因此呼吁顾客这两周内先以低价享用品质好的榴梿。

“乐乐榴梿”老板黄敬兴（46岁）受访时说，他的马国榴梿园合作伙伴已经接到中国订单，目前正在积极采收榴梿并进行速冻，准备运往中国。

由于疫情期间，中国收紧防疫措施，导致运送服务中断或受影响，如今各省逐渐开放，相信需求量将与日俱增。

据他估计，现阶段售卖的猫山王一公斤约16元，届时可能高涨至逾20元。

在大巴窑的211 House Of Durian榴梿之家黄明义（70岁）补充，中国市场大，一旦榴梿开始运往中国，竞价下价格自然往上调整。

目前他售卖的猫山王一公斤15元，就连品质最好的猫山王一公斤仅卖24元，黄明义说以往售价都定在30元。

马里士他空军山芭榴梿老板娘洪篥銨（56岁）则说，有听闻风声指榴梿要运往中国，到时送往本地的榴梿量自然变少。

但她指出年尾较多人出国，本地榴梿需求也变小，价格走向仍不明朗。

完整报道，请翻阅2022年12月26日的《新明日报》。