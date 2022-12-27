潜逃两年后在中国落网 涉伪造财报骗银行贷款 诺维娜全球两嫌犯被控

涉嫌伪造财务报表向银行借贷1800万元，诺维娜全球集团联合创始人和另一职员潜逃国外被通缉。两人潜逃两年后在中国被捕，于圣诞前夕被带回新加坡，星期一被控上法庭。

新加坡警察部队星期一（12月26日）发文告说，罗弥伦（Loh Ne-Loon，43岁）曾是诺维娜全球生命医疗集团（Novena Global Healthcare group，简称NGHG）和相关公司的董事，王顺宇（Wong Soon Yuh，43岁）则曾是NGHG的职员，与罗弥伦合作密切。

两人在2020年9月初离开新加坡，警方在他们离境后接到报案，指NGHG的财务报表伪造了会计公司安永（EY）的签名。警方随后对两人发出拘捕令，并通过国际刑警发布红色通缉令。

警方在中国执法机构的协助下，于上星期六（12月24日）将两人带回新加坡，商业事务局也在同一天将两人逮捕。

案展30日过堂 若罪成可被判监最长10年

罗弥伦和王顺宇星期一被控上法庭，各面对两项有关伪造文件的控状。

根据控状，他们涉嫌在2019年7月和10月，伪造截至2018年12月31日财年的经审计财务报表，以此向银行借贷共1800万元。

一旦罪成，可被判坐牢最长10年及罚款。

两人目前还押中央警署，案展12月30日过堂，警方的调查正在进行中。

商业事务局局长周祥泰说：“警方会毫不犹豫地采取新加坡法律所允许的必要措施，缉拿在新加坡犯罪者，不论他们在何时犯罪或逃往何处。”

周祥泰对中国公安部在这起案件中提供的协助表示感谢，同时强调警方会继续与国外执法机构密切合作，将罪犯绳之以法。

《联合早报》早前报道，罗弥伦毕业自英国剑桥大学，在摩根大通工作10年，擅长并购和资本市场交易。他与罗尔伟（Terence Loh）是堂兄弟，两人联合在开曼群岛注册成立NGHG，2016年在新加坡成立集团子公司诺维娜全球生命医疗公司。

2020年9月16日，会计公司安永向警方报案，指该公司有财务报告出现未经授权的签名，安永并没有在相关的财报上签字。

事件曝光后，罗尔伟于10月7日澄清他没有参与此事，并宣布拆分共同创立的业务，堂兄弟从此分道扬镳。

星展银行在2020年11月17日申请对NGHPL展开清盘程序，于12月11日获高庭批准。罗弥伦也因涉及欠款，在12月被高庭发出破产令。（部分人名译音）