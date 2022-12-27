比达达利组屋区内首个 兀里村小贩中心明年下半年投运

随着更多新组屋落成，比达达利组屋区首个小贩中心将在明年下半年启用，里头设有近40个熟食摊位和逾700个座位，国家环境局要求食物价格实惠，邀社会责任意识强的企业投标经营。

新的兀里村（Woodleigh Village）小贩中心位于兀里连路第202C座组屋。国家环境局已为这座新小贩中心展开招标，寻找管理业者。

获得经营权企业须确保食品价格实惠

环境局回复《联合早报》询问时透露，小贩中心将设有39个熟食摊位和700多个座位，不会设有湿巴刹。小贩中心的建筑工程仍在进行中，预计在明年第三季取得临时入伙证（TOP），并在下半年投入运营。

根据招标文件，环境局邀请社会责任意识强的企业参与投标。成功获得经营权的企业须参考小贩中心500米范围内餐饮店最便宜食品的价格中位数，以此为基准，确保小贩中心内的食品价格实惠。该企业也会与保健促进局合作，推行“较健康餐饮计划”。

目前，兀里村附近只有两家咖啡店，它们位于阿卡夫弯（Alkaff Crescent）第115C座组屋和碧黛丽园通道第106座组屋，分别由大路（Broadway）美食咖啡店集团和职总平价集团旗下的Kopitiam经营。两家咖啡店各有九个摊位，食品价格一般介于3元至5元。

魏寒（39岁，工程师）一家三口今年10月搬入兀里连路第206B座组屋，步行约10分钟可到阿卡夫弯第115C座组屋的咖啡店。由于咖啡店的食物选项有限，他们一家通常会乘搭地铁到实龙岗NEX商场用餐或叫外卖，但一般得等上半小时，因此他们希望小贩中心尽快开始营业。

郑萱彤（28岁，理财顾问）与丈夫预计明年上半年搬入兀里连路第201C座组屋。她目前每周在家下厨三四次，虽然新小贩中心不设湿巴刹，但她认为影响不大。她受访时说：“这里附近有迷你超市，而且交通方便，如果有需要，我们可以乘搭巴士或地铁到后港或高文的巴刹买菜。”

附近咖啡店摊贩则担心小贩中心建成后会流失客户。在阿卡夫弯第115C座组屋咖啡店经营煮炒摊的温绍康（34岁）说：“随着更多人回公司上班，咖啡店里的生意已下降不少。小贩中心位于巴士转换站附近，我相信它开幕后，居民会选择在那里打包食物。”

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹上周六（12月24日）在脸书上发表贴文透露，尽管冠病疫情导致工程延误，我国今年仍有四座新小贩中心和两座重新发展的小贩中心投入营业，为公众提供多134个熟食摊位。这六座小贩中心是芬维尔小贩中心、武吉班让信佳（Senja）小贩中心、榜鹅综合社区中心One Punggol小贩中心、武吉坎贝拉小贩中心、马吉街熟食中心，以及玛格烈通道小贩中心。