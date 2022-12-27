送走圣诞老人财神爷马上登场 多区商联会计划本周换上新年装饰

本地各邻里这几天陆续换上春节装饰，有些甚至在圣诞节前已让财神爷登场。受访商联会表示，早前因承包商人手不足导致圣诞装饰延误，为了避免遇到类似的问题，因此尽早换上春节装饰。

圣诞老人刚走，不到一个月后就要迎接财神爷了。本地各邻里这几天即将换上春节装饰，有些甚至在圣诞节前就让财神爷登场了。受访的承包商透露，今年接到的新春装饰订单比去年多约一成。

这个兔年的大年初一落在1月22日。据《联合早报》记者观察，宏茂桥、勿洛以及忠邦等多个地区在圣诞节还未过的时候，就已经摆上了财神爷塑像。

宏茂桥商联会会长何金龙接受本报访问时透露，他们原与承包商商量好在11月25日放上圣诞节装饰，但由于人手不足，到27日才能够装上。

在勿洛北第216座熟食中心与巴刹附近，高约四米的财神爷塑像和新春装饰使邻里年味渐浓。（李健玮摄）

承包商今年订单比往年增加约一成

“考虑到明年的农历新年来得特别早，我们担心新春装饰也会遇到同样的问题，就在12月17日提早撤下圣诞装饰，18日换上财神爷塑像，还举行了亮灯仪式。”

何金龙透露，商联会往常在疫情前都会预订三四尊约四米高的财神爷塑像摆放在市镇中心，但疫情期间为了避免人潮聚集而从简，只装了一尊。今年虽然防疫措施放宽了，但也是谨慎恢复，装饰方面只比过去两年多了一些，年货市场的规模则比较大，从去年的八摊增至目前的16摊位。

不过，今年预订的财神爷塑像是新设计，可在晚上发光，希望以金光闪闪寓意新的一年景气兴旺。

本地承包商郑隆记灯饰的负责人郑坤华说，今年接到的财神爷和兔子塑像等新春装饰的订单比去年多约一成。除了新春灯饰和装置更多，相关的节目和活动也增加了。

他往年从中国进口约30尊财神爷，今年多了几尊。这些塑像从三米到六米不等。其中，八成由商联会预订，其他则由庙宇和民众俱乐部等预订。

他说，这回农历新年来得很早，12月天气一向不好，员工不能在下雨时装置灯饰，因此只能在天气好时尽量赶工。

“我们从圣诞节前就开始陆续在一些地方换上农历新年装饰，要忙到月底。但因为人力不够，一年一次的大工程很难临时请到员工，我们每天就得从早上八点半做到半夜两点多，所以起价了一成左右。我们也发现今年从中国进口的货物比较慢，拖延约一周，但我们提早预订，没有遇到运输问题。”

由于时间紧迫，不少商联会准备争取在下来几天内换上新春装饰。

也是全国商联总会会长的大巴窑中心商联会会长杨向明说，往年都是过了圣诞节一个多星期后才换装饰的，这回要争取在这个星期内完成。

裕华区31街商店小贩联谊会主席魏静君说，今年这一带的圣诞庆祝较为简单，因为很快就得换上新春装饰，不过有关换装的日期，还必须再催承包商尽早。

“我们过去两年都把新春做得很有气氛，挂上更多灯饰，主要是想让疫情期间节日的喜气更旺一些。我们一般预订一尊五米高的财神爷塑像，包括12生肖的运程底座，价格约9000元到1万2000元。”