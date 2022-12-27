时隔三年李康山再次陪牛车水独居老人到乌节路乘游览巴士，可是一些已不在了。他说：希望大家都平平安安。

刚过去的圣诞节，你是否在乌节路和滨海湾一带，见过这名骑脚踏车的圣诞老人？

每逢岁末，李康山（58岁，技术工人）周末放工后就变身圣诞老人，在街头与行人合影，完全不收费。

李康山说，他已经连续九年这么做了，全凭个人兴趣，并未收到任何赞助。从圣诞老人的服装和头套，到派发给小朋友的礼物，都是自掏腰包。

“今年的圣诞购物人潮比去年多，因此我准备了更多礼物。”

除了准备500份铅笔和橡皮擦送给小朋友，李康山每周也准备60份棒棒糖、饼干和巧克力，分发给公众、客工和清洁工。

问及他总共花了多少钱，他笑说：“我的两个孩子都20多岁了，不必担心他们的学费。这笔钱我还应付得了，大家高兴就好。”

随着冠病防疫措施松绑，李康山时隔三年，再次到牛车水探访独居老人，还陪他们到乌节路乘坐游览巴士。他感叹：“过去三年，有的老人家过世，有的搬到疗养院，希望大家都能平平安安。”

李康山说，疫情期间人们因生活和工作压力喘不过气，在路上看到圣诞老人时又惊又喜，得以暂时把烦恼抛在脑后。

看到小朋友主动靠近，好奇地摸着圣诞老人的胡子，还有客工拉着他跟远在异乡的家人视讯通话，李康山认为，一切的辛苦都值得。

回到车上，尽管已汗流浃背，李康山只换下厚重的服装，继续戴着圣诞老人的头套兜风。当其他司机鸣笛示意，他也会摇下车窗让他们拍照。

“听说几个星期前，芬兰圣诞村的圣诞老人来到滨海湾金沙出席活动，但我刻意避开，没去跟他合照，哈哈！”