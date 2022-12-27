小贩中心环保灯暗食客少 春节灯饰助照明

三年前换用环保灯，小贩中心晚上8时后被指灯光昏暗，像吃“烛光晚餐”，近日挂上的春节灯饰，反成了“照明灯”。

位于惹兰红山的ABC砖厂熟食中心向来是附近食客最爱，但近日有食客上网申诉，指那里晚上的灯光太暗，从外面看去以为摊位都还没开或已打烊。

记者星期一（12月26日）走访该熟食中心，开摊20多年的甜品摊老板邓义万（44岁）说，自从三年前熟食中心重新装修，把LED灯换成环保灯后，就一直有灯光太暗的问题。

“有不少顾客跟摊主都觉得这里晚上7点后灯光昏暗，晚上在这里吃饭像吃烛光晚餐。”

他指跟装修前相比，人流应该少了两成，有些人不知道熟食中心有营业。”

他说，这几年的疫情令大家都过得很困难，灯光的问题让小贩更是雪上加霜。

食客付伟强（52岁，广告业者）说，“从外面看过去，会以为里面还在装修，开车经过时更可能以为里面都关门了，就不会停车光顾。”

食客感觉昏昏欲睡 市镇会：灯照标准将讨论

受访食客甚至说，“有时晚上在熟食中心吃饭，感觉昏昏欲睡。”

食客付伟强提到，熟客因为知道东西好吃，摊位有开还是会光顾的，但因灯光昏暗，或会流失新客源。

摊贩邓义万无奈地说，虽能理解环保灯能够节省电量，但却影响到大家生计。“如果对我们没影响，那也就算了，但现在是影响到我们的生意，顾客也不满。”

丹戎巴葛市镇会回应媒体报道时说，所有小贩中心都使用统一的灯照标准，也正与小贩联谊会就此问题密切合作和讨论。不过，记者走访时发现，熟食中心近日刚挂上春节灯饰，因此显得明亮许多，但若没有灯饰点缀，里面的灯光的确会稍显昏暗。

完整报道，请翻阅2022年12月27日的《新明日报》。