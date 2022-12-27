阿伯八万个瓶盖铺图案 费时半年完成作品

众人齐捐瓶盖相助，七旬伯用八万个瓶盖打造地面景观，历经半年终于完成爱心作品。

这块用数万个瓶盖造的作品于星期天（12月25日）完工，地点位于新樟宜路上段第25座组屋楼下。作品约六米宽、四米长，呈现的元素包括大大的“我爱新加坡勿洛花园”字样，以及心形图样等。

已退休的沈茂福（77岁）星期一（12月26日）下午受访时告诉《新明日报》记者，他今年5月萌生了用瓶盖在地上打造图案的念头，于是从今年7月开始，过去半年来，他每天下午3时到8时的时段都花在制作这片图案。

他说，每天也会收集瓶盖，平均能找到二三十个瓶盖左右。

“因为怕啤酒瓶盖是铁做的会生锈，日后伤到来玩的人群，所以我用的都是塑料瓶盖。”

沈茂福也笑道，因为找不到足够数量的红色瓶盖制作红心，只好用红颜料喷洒在其他颜色的瓶盖上染成红色。

勿洛居民委员会得知此事后，就呼吁大家捐赠瓶盖，并在办公室前放了捐赠小桶，还有热心人特意去附近回收循环桶找了不少瓶盖拿来捐赠。

“大家知道我在做这件事后都很热心，也有义工来帮忙，附近的人也会捐赠瓶盖给我。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰日前也在脸书上称赞沈茂福的作品十分有创意，也感谢他耗费事件和精力，让勿洛更加色彩斑斓和有活力。

Calling out to all our East Coast GRC residents: Help Uncle Sim complete this beautiful bottle cap mural by donating... Posted by Heng Swee Keat on Wednesday, December 21, 2022

沈茂福说，为了不让瓶盖轻易被风雨吹走，因此要用石灰固定在地上。“我半年来都有买石灰，石灰加上打车大概花了七八百元左右。”

他说，除了石灰外，其他都是再循环废品。“瓶盖都是来自废弃的塑料瓶，很环保。”

完整报道，请翻阅2022年12月24日的《新明日报》。