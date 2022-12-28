女佣工作一个月闹失踪 轮椅妇报警

脊椎问题导致半身不遂，轮椅妇聘请女佣照料，岂料女佣工作刚满一个月，休息日出门后就没回家，急得她报警寻人，才发现女佣不仅曾离境，还曾向人力部投诉她很刻薄。

曾姓女事主（47岁，行政人员）受访时告诉《新明日报》，自己2017年左右身体不适，检查发现脊椎压迫神经，导致下半身及双腿无力。

她随后更因情况恶化无法行走，连便溺、冲凉等基本生活也无法自理，这些年来只能聘请女佣来照料自己。

今年11月，她聘请了新的印度尼西亚女佣（35岁），没想到对方工作一个月后，于12月11日趁休息日外出后就不见踪影。

曾女士受访时忆述：“女佣说约了她的表姐，出门前还问我想吃什么，以及说她爱我。”

岂料到了当晚10时许，曾女士仍未见女佣回家，接连打了30多通电话以及发信息，但对方都没回应。

“等到隔天凌晨1时许都不见人，我担心她的安全，因此报警。”

曾女士接连等了四天，才在15日接获女佣中介的来电，告知女佣回到了中介那里，并不愿继续在曾女士家工作。

她不明白女佣的态度为何突然转变，“她在家中一个月期间，不时会跟我诉说家事，我也把她当妹妹看待，甚至主动学印尼语跟她沟通。没想到她就这么一走了之，还向当局投诉我。”

她透露，自己打听到女佣失联的四天内曾离开新加坡，但不知是返回印尼还是去马来西亚。

完整报道，请翻阅2022年12月28日的《新明日报》。