3月游中国配套最快本周开卖 旅行社：价格料涨两成

本地旅行社接获航空公司通知下来可预订3月份往中国部分主要城市的团体机票，近期将推出相关旅游配套，有的最快本周开卖，预计价格会上涨两成。

中国政府宣布从明年1月8日起，不再对入境人员采取全员核酸检测和集中隔离，行前48小时核酸检测结果呈阴性即可前往，无须再向中国驻外使领馆申请健康码，只要健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常，就能进入社会面活动。

欧美假期（EU Holidays）董事黄耀雄受访时说，日前就收到航空公司告知可预订3月起的团体机票。持续近三年的疫情期间，往中国的团体机票从未开放，如今这类机票再度推出，显示航班数和机位都将随着边境开放而增加，中国旅行团配套有望近日重启。

“因为现在中国的疫情加上很快要农历新年，所以一二月要去的国人本来也不多，到了3月相信疫情会比较稳定也是学校假期，3月是好的时机。我们一开始应该会先推出北京和成都的配套。”

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平则指出，在中国政府正式宣布前就已经陆续收到顾客有关到中国旅游的询问。

不过，由于松绑后仍得在出发前做核酸检测（PCR），初期到中国的相信主要为当地人士以及商务客为主。

“我们下来会率先推出十个疫情前最受欢迎的旅游团，包括北京、云南、福建、江南等等。价格预计会上涨20%，主要是因为通胀、市场形势以及加强的安全与卫生措施，包括安排顶级的住宿和餐食以及人数较少的团。”

黄正平说，目前正在确认行程编排细节和价格，并预计本周推出让顾客上网注册表明参加的意愿。

完整报道，请翻阅2022年12月28日的《新明日报》。