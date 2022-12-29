灵活工作 让在职妈妈有信心追生第二胎

受益于雇主的支持，她觉得工作效率更高的同时，还能陪伴孩子见证他们成长的重要里程碑。

许铱莉年幼时，每周只有一天能得到父母的陪伴，剩下六天都是在保姆家中度过。因此，她决心以后当自己有孩子时，绝不做一个“周末家长”。

然而当她在2020年怀孕时，许铱莉（39岁）意识到，要做到这点将会充满挑战。朋友们工作到很晚才回家，却发现孩子已经睡着的情况，时有听闻。

但多亏了她的雇主推行灵活工作安排，许铱莉现在能够实现自己的育儿目标：与两岁的儿子杜哲纬共度优质的亲子时光，也能坚持母乳喂养三个月大的杜哲毅并建立亲密的关系。

许铱莉在快递巨头联邦快递（FedEx）上班。在疫情期间，该企业受益于混合办公安排，于是正式将这个工作模式纳入了企业政策。团队成员每周在办公室上班两天，其中包括一天“协作日”，同团队的所有成员都应在这天来办公室。另外三天则居家办公。

这个简单的改变为这位人力资源专员开启了一系列益处。她的丈夫杜恆陞（32岁）也就职于联邦快递，是一名薪酬与激励设计专员。这对夫妻于2020年在他们勿洛的家中举行了一场现场直播的小型婚礼，喜结连理。

联邦快递的办公室位于樟宜机场附近。在居家办公的日子里，通过省下长达一小时的通勤时间，这对夫妻可以更轻松地兼顾育儿事项，陪伴孩子度过更多成长的重要时刻，比如他们第一次学会走路，也能享受更多亲子时光。

“在交通高峰时段与人潮挤来挤去是件很累人的事情。当晚上7时30分到家的时候，我很高兴能在忙碌一天后见到我的儿子。但在我感到疲惫的时候，面对处于两岁淘气期的他，也很容易向他发脾气。”许铱莉说：“在通勤上省下的精力，不但让我们能与小孩一起活在当下，成为更称职的父母，同时我们仍能在工作中表现出色。”

她甚至将夫妻俩决定生第二个孩子的决定归功于灵活工作安排。“如果我们当时需要重回公司上班五天，我们可能不会生二胎了，或者可能会把这个计划延迟到更久以后。”她补充道：“我们和大儿子的亲密关系，让我们有把握照料好第二个孩子。”

“因祸得福”

自联邦快递今年5月正式实行混合办公安排以来，超过400名来自非前线运营团队的成员符合参与资格。其中，超过八成选择参加，许铱莉是其中之一。

该企业最初在2020年阻断措施期间推出混合办公模式，并注意到团队居家办公仍能实现一样的生产水平。

董事总经理陈思豪表示，于是，该企业在2021年进行了是否要将混合办公改为永久措施的调查，并得到团队成员超过八成的赞成票。

陈思豪指出，从那时起，企业近九成的非前线运营团队的成员选择了混合办公，而该企业也发现工作招聘的申请人数激增。

尽管前线运营团队的成员无法居家办公，但他们可以选择在哪一天休假，轮班的成员可以与同事交换值班时段以满足他们的需要。

联邦快递对团队成员工作与生活和谐的支持延展到关怀辅导，经理会每周查询他们的身心健康。

许铱莉通过这些机会提出了自己在怀孕期间因为孕吐带来的挣扎。她说：“在我实在不能应付的时候，我会先给经理留条简讯，然后去休息一小时左右。我的经理非常支持我，并建议我花些时间休息。”

对董事总经理陈思豪来说，向团队成员体现包容的灵活性、对灵活工作独特情况的理解，有助于营造一个充满关怀的环境，并深化企业“以人为本”的政策。

他表示：“这能更好地建立相互信任与理解。我们要确保团队的成员能得到管理层的必要支持，并根据他们的个人需求，个别考量以做出例外情况，例如增加个别成员居家办公的天数。

这种雇员福利政策使联邦快递一直被视为最佳雇主之一。根据数据机构Statista联合《海峡时报》的调查数据，联邦快递位列2022年新加坡工作条件最理想的前20名企业。

陈思豪表示，企业的平均在职时间超过十年，2022年的雇员参与率高达85%。他补充道：“现在一切都在逐步恢复常态，许多企业已经回归之前的工作安排，但我们知道这个模式是我们目前前进的方向。”

而许铱莉则相信，疫情对像她一样的家长来说是“因祸得福”。

她说：“我认识的大多数家长在回到过去的工作模式后表现下滑，对家人也心感愧疚。但灵活工作安排给予我更好规划时间的灵活性，因此我可以更加集中精力地投入工作，同时仍然是一个快乐的妈妈和妻子。”

如果我们当时需要重回公司上班五天，我们可能不会生二胎了，或者可能会把这个计划延迟到更久以后。 ——联邦快递人力资源专员许铱莉（39岁）

错开工作时间 满足雇员需求

联邦快递是众多将业务实践与劳资政灵活工作安排标准（Tripartite Standard on Flexible Work Arrangements）保持方向一致的企业之一。

自2022年4月起，由人力部、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会（简称SNEF）组成的劳资政三方伙伴致力于鼓励并支持雇主继续向雇员提供灵活工作安排，并将其推广为工作场所的普遍情况。

灵活工作安排远不止居家办公或混合办公安排。雇主可以从一系列安排中选择最适合业务与雇员需要的选项，例如：

错开工作时间： 这个措施让雇员能根据他们的工作和个人需要，错开每天的上下班时间。错开工作时间对需要应对不同时区的跨国企业很有用。

这个措施让雇员能根据他们的工作和个人需要，错开每天的上下班时间。错开工作时间对需要应对不同时区的跨国企业很有用。 交换值班时段：这个措施让轮班制的员工能在有需要时相互交换值班时段，以便安排时间表来满足个人与家庭需要。

【本文由人力部呈献】