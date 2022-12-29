下月8日 “百福红包”随报赠“百年如新”伴读者

早报推出的百福红包共有四款设计，融入了烫金和凹凸立体感的元素。为呼应早报报庆主题“百年如新”，每款红包封正面印有带“百”字的吉祥语。

《联合早报》明年庆祝创刊100周年，下星期天（1月8日）将随报附送限量版“百福红包”，答谢读者一路来的支持。

读者在下个月8日购买一份《联合早报》，就能获赠一套八个的精美红包封，送完为止。早报俱乐部VIP会员（所有订户）同样将获赠一套精美的红包封，随报附送。早报数码配套订户可在1月12日至19日期间，前往八个指定地点索取红包封套。

《联合早报》推出的百福红包共有四款设计，融入了烫金和凹凸立体感的元素。为呼应早报报庆主题“百年如新”，每款红包封的正面都印有带“百”字的吉祥语——“百福具臻”“百战百胜”“百喜临门”，以及“百花齐放”，背面则是早报百年庆标志。

百福红包的四个不同图案是由早报视觉部副主任蔡新友创作的，人物造型是人和植物的结合体。初次尝试设计红包封的蔡新友说，他20多年前便开始画这类由多种几何图形和花花草草等构成的作品。

蔡新友在作品中融入吉祥元素，增添喜庆色彩。例如，“百战百胜”红包封上的人物比出胜利的手势，并手捧元宝，象征好运，代表“百福具臻”的红包封设计则融入了金币、四叶草和小孩等图案，寓意圆满和福气。

蔡新友近期作品《五福临门》将人和植物结合为一体。（受访者提供）

作品风格结合人树花 寓意百年树人与生命延续

蔡新友说：“我的作品风格结合人、树和花，它不仅象征福气，也寓意百年树人和生命的延续。早报走向百年，但依然如新，十分不容易。”

他也希望百福红包能让读者有焕然一新的感觉。“很庆幸我的画风能配合这次的主题，能够为早报设计百年报庆的红包封，对我而言，很有纪念意义。”

早报百年庆的主题是“百年如新”，寓意早报虽承载百年历史，但仍轻盈跃步，接受新事物，勇于探索新路径。

《联合早报》总编辑吴新迪说：“癸卯兔年对《联合早报》别具意义，因为到这一年，我们就走过了一个世纪。这段旅途，除了有一代代报人的付出，还有无数与我们一起成长的读者相伴。早报特别制作百福红包封献给读者，感谢每一个人的支持。接下来一年，早报将与多个伙伴举办系列报庆活动，期待大家与我们同庆。”

数码配套订户 领取红包封详情

《联合早报》数码配套的订户可在下个月12日至19日，早上8时至中午12时到以下地点的报摊领取一套红包封。

1月12日——勿洛北1街第213座组屋

1月13日——后港21街第205座心邻坊入口处

1月14日——义顺22街第293座组屋

1月15日——碧山13街第514座（碧山巴士转换站）

1月16日——裕廊东13街第345座组屋#01-25A

1月17日——武吉班让环路第259座组屋

1月18日——荷兰道211号荷兰路购物中心#01-25A

1月19日——大巴窑1巷第126座组屋