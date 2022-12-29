热心的舞蹈老师叶欣雳和丈夫陈福忠除了为糖尿病患者烹煮适合的餐食，还免费教导邱德拔医院的病人跳舞，通过饮食控制及运动，把血糖控制好。

退休“舞林高手”夫妇古道热肠，给糖尿病人传授舞艺和健康烹饪之道，持续散发正能量的当儿，也让自己越活越精彩。

叶欣雳（66岁）和丈夫陈福忠（77岁），掌握多达15种交际舞和拉丁美洲舞。两人曾开设舞蹈学院，开班授艺长达35年，也常担任本区域舞蹈大赛的裁判。

叶欣雳尤其好学不倦，热心助人。当她发现一些邻居和教会朋友，甚至阿姨和美发师都患上糖尿病时，决定协助他们控制血糖。

她大量阅读糖尿病的书籍，也上网搜查相关信息，并传授健康烹饪技巧给糖尿病患者。“患糖尿病不是被宣判死刑，只要饮食控制得当、常运动，还是可以把血糖控制得很好的。”

有一次她到邱德拔医院探病，偶然看到一个糖尿病课程，就和丈夫报名参加，增长知识。

两夫妇结识一些糖尿病病人，还邀请其中两人到他们的兀兰住家，享用叶欣雳烹煮的适合糖尿病患者的餐食。

两人照叶欣雳的烹饪方法煮食，一个多月后，血糖大有改善，让夫妇感到欣慰。

叶欣雳说，隔壁女邻居知道她擅长烹煮适合糖尿病患者的餐食，就请她帮忙每周两次，为住隔壁座的女婿一家三口准备健康晚餐，因为邻居的女婿也患糖尿病。

叶欣雳只收取食材价格，另加三四元的水电煤气费。邻居女婿的血糖，半年来改善许多。

除了烹煮健康餐食，去年11月，叶欣雳和丈夫还免费教导邱德拔医院的11名糖尿病人跳恰恰舞，五名医护人员也加入。一小时的舞蹈课，让众人不亦乐乎，一些病人甚至要求他们继续开班。