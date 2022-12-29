搭巴士遇狂汉 阿叔被殴头破

搭巴士回家的64岁阿叔，发现车上的中年汉喃喃自语，对方突然在他下车前发狂，狂殴他头部数拳，导致他头破血流，衬衫被鲜血染红。他吓得跑下巴士，拖着“血路”走了逾200米，到眼镜店向太太求救。

这起事故发生在星期二（12月27日）傍晚约6时，地点在淡滨尼第11街，靠近第101座组屋的巴士站。

阿叔张子满（64岁，德士司机）受访时说，当天他下班和归还德士后，在淡滨尼33街搭巴士到11街去找妻子。

他指出，上巴士后，坐在他后面第三排位子上的一名中年汉，不知何故不断骂粗话。

“当时我不以为然，也没去看对方，等巴士到站后，我站起来准备下车时，男子突然走到我身边狂飙福建粗话。当我质问他什么事时，他就突然发难，挥拳攻击我。”

由于事发突然，他当时来不及闪避，就被男子击中额头。

“他打了我几拳，还踢我一脚，所幸当时巴士上的数名乘客拼命拉着男子，他才没继续打下去。”

他指当时眼镜被打飞，脸上血流如注，根本无法看清当时的情况，只能要求司机打开车门后就匆忙下车。

“当时我虽然用手按着额头伤口，但血还是流下来，当走到太太工作的眼镜店时，已经形成一条血路。”

事后报警就医 隔日仍感头晕

事发后报警和看医生，张子满隔日依旧感到头晕。

他说，事后他先在眼镜店内止血，才到医院急诊部接受治疗，并拿了两天病假。

“除了额头外，我的右边脸颊和嘴唇也有小伤口，至今依然感到疼痛，且一整天都感到阵阵晕眩，若过后持续头晕，可能需再去看医生。”

张子满指出，由于额头伤口不浅，因此相信对方有戴着戒指之类的金属物，才会造成这样的伤害。

他说，事发后已经去警局报案，而女儿也向新捷运（SBS Transit）了解情况，对方称他们会先进行内部调查，等有结果后会告知。

完整报道，请翻阅2022年12月29日的《新明日报》。