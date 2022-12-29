把母亲反锁屋内 狂汉与警对峙四小时

狂汉将自己和七旬老母反锁在屋内，与警方对峙约四小时后，多次谈判不果，警方担心他会伤害母亲，最终破门而入将他逮捕。

这起事故发生星期二（12月27日）晚上8时许，地点在红山弄（Redhill Close）第90座组屋的9楼单位。

受访的居民洪小姐指出，当时她接到外婆来电，指外面有大批警察，并感到很害怕，于是她便赶过来陪伴外婆。

“当我抵达后，就看到很多警察在走廊，气氛紧张，一直持续到约凌晨2时，行动才结束。”

另一名居住在隔壁组屋的陈先生（58岁，无业）透露，他是在晚上约10时发现楼下有多辆警车和消防车，并看到民防人员放置气垫，才惊觉有事故发生。

他说，出事单位的男子近来经常在半夜或凌晨大喊大叫。

据其他居民所说，由于男子的姐姐无法联系上母亲，因此才报警。

过程中无人受伤

警方受询时指在当晚8时半接获投报，警员抵达现场后，发现一名47岁男子将他与78岁的母亲反锁在单位内。虽然执法人员多次尝试说服他开门，但都遭拒。

在评估男子可能会对他和母亲造成危害后，当局于是出动危机谈判组（Crisis Negotiation Unit）、特别行动指挥处与民防部队到场协助，最终于凌晨12时30分强行入屋，过程中无人受伤。

男子因涉毒以及在精神法令下被逮捕，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2022年12月29日的《新明日报》。