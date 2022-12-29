“应对冠病国家奖章”分九个等级 一文看懂有何不同

表彰抗疫有功人士的“应对冠病国家奖章”得奖者名单出炉，约9500名个人和480个团体获奖。

另还有新设的“应对冠病坚韧奖章”（COVID-19 Resilience Medal）和奖状，颁发给直接参与抗疫行动，为社会做出实质贡献的个人与团体。约9万9000个人以及800个团队将获此殊荣，名单日后公布。

今年颁发的应对冠病国家奖章和坚韧奖章融入了特别设计元素，代表得奖者参与过抗疫行列。

奖章的缎带颜色以白色为底，中间有一条红线，灵感来荣誉自快速抗原检测出阴性结果时呈现的红线。缎带两侧使用的绿色则与民众熟悉的“合力追踪”应用颜色相同。

12月29日率先公布得奖名单的应对冠病坚韧奖章，奖项分为九个等级，代表得奖者在疫情期间所做出的不同贡献。它们的区别是什么？《联合早报》帮你了解各中含义。

“应对冠病国家奖章”与图中的“应对冠病坚韧奖章”有类似设计，两者的缎带相同，中间是一条红色细纹，两侧依次是白色、浅绿松石（turquoise）和深绿松石条纹。（取自政府宪报）

功绩奖章（冠病）

The Meritorious Service Medal (COVID-19)

Pingat Jasa Gemilang (COVID-19)

获奖人数：3

协调新加坡的疫情应对反应，带领全国范围的措施，保护生命也保障生计，并引领人民走向复苏的道路

在过程中展现了坚定不移的奉献精神和卓越的领导能力

获奖者：

公共服务星章（冠病）

The Public Service Star (COVID-19)

Bintang Bakti Masyarakat (COVID-19)，BBM (COVID-19)

获奖人数：32

在疫情期间为民服务者

他们关心社群的福祉，并在疫情期间对新加坡做出了重大贡献

公共行政奖章（金）（冠病）

The Public Administration Medal (Gold) (COVID-19)

Pingat Pentadbiran Awam (Emas) (COVID-19)

获奖人数：76

在新加坡对抗冠病疫情的过程中，做出卓越贡献者

他们领导本地大规模的抗疫措施，也帮助形塑新加坡的疫情应对反应

面对快速变化的疫情，他们展现出了远见、应变和领导能力

英勇奖章（冠病）

The Medal of Valour (COVID-19)

Pingat Keberanian (COVID-19)

获奖人数：29

在抗疫前线奋战的前线人员

他们在面对危机时奋不顾身，还表现出领导能力和勇气

尽管疫情下的生活充满未知数、压力和危险，他们却表现英勇并对工作坚定不移，激励了所有人

公共行政奖章（银）（冠病）

The Public Administration Medal (Silver) (COVID-19)

Pingat Pentadbiran Awam (Perak) (COVID-19)

获奖人数：352

领导并有效协调各项计划和行动，减轻疫情带来的前所未有挑战

新加坡防疫措施能够成功，归功于他们的领导、动力，以及献身精神

公共行政奖章（铜）（冠病）

The Public Administration Medal (Bronze) (COVID19)

Pingat Pentadbiran Awam (Gangsa) (COVID-19)

获奖人数：867

帮助领导和落实新加坡的疫情应对措施，表扬他们的努力与付出，以及个人的奉献精神

面对不可预测的疫情，他们须作出快速反应，也得保持专业及坚持精益求精

表扬奖章（冠病）

The Commendation Medal (COVID-19)

Pingat Kepujian

获奖人数：7254

疫情期间在各自领域表现杰出者

他们展现勇气和献身精神，在超越职责范围的同时，保持了高度的专业精神

公共服务奖章（冠病）

The Public Service Medal (COVID-19)

Pingat Bakti Masyarakat (COVID-19), PBM (COVID-19)

获奖人数：919

表彰社会各界在应对冠病影响方面做出杰出贡献

在疫情期间，来自各行各业的人团结一致，密切合作对抗冠病

尽管面临风险，但他们在与政府携手展开全国范围的措施时，表现出了巨大的勇气和奉献精神

总统表扬状（冠病）

The President’s Certificate of Commendation (COVID-19)

Sijil Kepujian Presiden (COVID-19)

获奖团体：481