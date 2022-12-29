“应对冠病国家奖章”分九个等级 一文看懂有何不同

表彰抗疫有功人士的“应对冠病国家奖章”得奖者名单出炉，约9500名个人和480个团体获奖。
另还有新设的“应对冠病坚韧奖章”（COVID-19 Resilience Medal）和奖状，颁发给直接参与抗疫行动，为社会做出实质贡献的个人与团体。约9万9000个人以及800个团队将获此殊荣，名单日后公布。
今年颁发的应对冠病国家奖章和坚韧奖章融入了特别设计元素，代表得奖者参与过抗疫行列。
奖章的缎带颜色以白色为底，中间有一条红线，灵感来荣誉自快速抗原检测出阴性结果时呈现的红线。缎带两侧使用的绿色则与民众熟悉的“合力追踪”应用颜色相同。
12月29日率先公布得奖名单的应对冠病坚韧奖章，奖项分为九个等级，代表得奖者在疫情期间所做出的不同贡献。它们的区别是什么？《联合早报》帮你了解各中含义。
功绩奖章（冠病）
The Meritorious Service Medal (COVID-19)
Pingat Jasa Gemilang (COVID-19)
获奖人数：3
- 协调新加坡的疫情应对反应，带领全国范围的措施，保护生命也保障生计，并引领人民走向复苏的道路
- 在过程中展现了坚定不移的奉献精神和卓越的领导能力
获奖者：
公共服务星章（冠病）
The Public Service Star (COVID-19)
Bintang Bakti Masyarakat (COVID-19)，BBM (COVID-19)
获奖人数：32
- 在疫情期间为民服务者
- 他们关心社群的福祉，并在疫情期间对新加坡做出了重大贡献
公共行政奖章（金）（冠病）
The Public Administration Medal (Gold) (COVID-19)
Pingat Pentadbiran Awam (Emas) (COVID-19)
获奖人数：76
- 在新加坡对抗冠病疫情的过程中，做出卓越贡献者
- 他们领导本地大规模的抗疫措施，也帮助形塑新加坡的疫情应对反应
- 面对快速变化的疫情，他们展现出了远见、应变和领导能力
英勇奖章（冠病）
The Medal of Valour (COVID-19)
Pingat Keberanian (COVID-19)
获奖人数：29
- 在抗疫前线奋战的前线人员
- 他们在面对危机时奋不顾身，还表现出领导能力和勇气
- 尽管疫情下的生活充满未知数、压力和危险，他们却表现英勇并对工作坚定不移，激励了所有人
公共行政奖章（银）（冠病）
The Public Administration Medal (Silver) (COVID-19)
Pingat Pentadbiran Awam (Perak) (COVID-19)
获奖人数：352
- 领导并有效协调各项计划和行动，减轻疫情带来的前所未有挑战
- 新加坡防疫措施能够成功，归功于他们的领导、动力，以及献身精神
公共行政奖章（铜）（冠病）
The Public Administration Medal (Bronze) (COVID19)
Pingat Pentadbiran Awam (Gangsa) (COVID-19)
获奖人数：867
- 帮助领导和落实新加坡的疫情应对措施，表扬他们的努力与付出，以及个人的奉献精神
- 面对不可预测的疫情，他们须作出快速反应，也得保持专业及坚持精益求精
表扬奖章（冠病）
The Commendation Medal (COVID-19)
Pingat Kepujian
获奖人数：7254
- 疫情期间在各自领域表现杰出者
- 他们展现勇气和献身精神，在超越职责范围的同时，保持了高度的专业精神
公共服务奖章（冠病）
The Public Service Medal (COVID-19)
Pingat Bakti Masyarakat (COVID-19), PBM (COVID-19)
获奖人数：919
- 表彰社会各界在应对冠病影响方面做出杰出贡献
- 在疫情期间，来自各行各业的人团结一致，密切合作对抗冠病
- 尽管面临风险，但他们在与政府携手展开全国范围的措施时，表现出了巨大的勇气和奉献精神
总统表扬状（冠病）
The President’s Certificate of Commendation (COVID-19)
Sijil Kepujian Presiden (COVID-19)
获奖团体：481
- 在对抗疫情的过程中发挥重要作用的组织和团队，包括政府机构和私人组织
- 他们在贡献专业知识和资源方面超越众人的期望